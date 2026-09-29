Саратовские аграрии собрали почти 5,1 млн тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

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На сегодня убрано свыше 90% площадей. Лидерами по сбору стали Калининский район (290 тыс. тонн), Екатериновский (281 тыс.), Ершовский (264 тыс.), Энгельсский (242 тыс.) и Пугачевский (222 тыс.).

Параллельно ведется уборка технических и овощебахчевых культур, картофеля и сбор яблок. Уровень самообеспеченности региона по овощам составляет 120%. По словам губернатора, это один из самых высоких показателей в ПФО.

Нина Шевченко