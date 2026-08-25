Урожай саратовских аграриев может превысить 5 млн тонн

Сельскохозяйственные предприятия Саратовской области собрали более 4,5 млн тонн зерна. На данный момент обработано свыше 1,6 тыс. га посевных площадей, что соответствует 77% планового объема. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урожай в Саратовской области превысил 4,5 млн тонн зерна

Фото: Минсельхоз Пензенской области Урожай в Саратовской области превысил 4,5 млн тонн зерна

Фото: Минсельхоз Пензенской области

Средняя урожайность зерновых культур достигла 28 ц/га. На основании этих показателей эксперты прогнозируют, что итоговый объем сбора превысит отметку в 5 млн тонн.

Лидирующие позиции по объему собранного урожая занимают Калининский район (262 тыс. тонн), Ершовский (256 тыс. тонн) и Энгельсский (235 тыс. тонн). Замыкают пятерку лидеров Екатериновский район (231 тыс. тонн) и Пугачевский (201 тыс. тонн).

Марина Окорокова