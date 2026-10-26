Надзор аннулировал декларации на четверть собранного в Саратовской области зерна

Для сравнения: в прошлом году ведомство аннулировало около 700 деклараций на партии общим весом 900 тыс. тонн. К началу октября 2025 года валовый сбор зерновых и зернобобовых в регионе достигал 4,8 млн тонн. Таким образом, объем зерна, задекларированного с нарушениями, за год вырос на 44,4%, что примерно в семь раз превышает темпы роста самого урожая (+6,25%). Удельный вес «проблемного» зерна в общем объеме сбора увеличился с 18,8% до 25,5%. Средний объем одной недостоверной декларации при этом вырос на 21,4%.