«Русская рулетка» для сербов
Максим Юсин — о выборе, стоящем перед Белградом
Победивший на выборах в Сербии блок обещает не вводить санкции против России. Как заявил представитель «Студенческого списка», профессор Йово Бакич, во внешней политике республики не будет никаких изменений. К тому же страна сама пережила период ограничений и понимает, насколько тяжелыми могут быть их последствия. По словам политика, в вопросах энергетики Белград также будет руководствоваться национальными интересами, отказа от российских энергоносителей не планируется. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался, какой курс выберут новые власти Сербии в более долгосрочной перспективе.
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В Сербии политическое землетрясение. Александр Вучич, девять с лишним лет остававшийся президентом, а до этого занимавший еще и пост премьер-министра, казался вечным, непотопляемым, умеющим лавировать между Европой, Россией, США и Китаем, между националистами и прозападными силами в собственной стране, установившим надежный контроль над СМИ и политической системой. Но любая система, какой бы надежной она ни казалась, может дать сбой. И вот этот сбой случился: партия Вучича проиграла парламентские выборы и уступает власть оппозиционному блоку «Студенческий список».
Студенческое движение протеста возникло после того, как в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года обрушился недавно отремонтированный навес железнодорожного вокзала, погибли 16 человек. Копившемуся недовольству людей, усталости от бесконечного правления Вучича нужен был выход, и вот он представился. Трагедия в Нови-Саде стала в глазах протестующих символом коррупции власти, не желающей наказать виновных, покрывающей воровство чиновников и так далее.
А авангарде акций протеста, сотрясавших страну много месяцев, оказались студенты. В итоге Вучич вынужден был пойти на уступки — оставить пост президента и организовать внеочередные парламентские выборы, на которых надеялся перезагрузить власть, приведя к победе свою партию и став главой правительства. Надежды не оправдались.
«Студенческий список» победил настолько уверенно, что Вучич признал поражение, даже не дождавшись окончательного подсчета голосов.
Комментируя итоги выборов, он предсказал, что новые лидеры страны уже очень скоро, в марте или апреле, резко изменят внешнюю политику Сербии, введя санкции против России. Сбудется ли этот прогноз?
С одной стороны, в ходе избирательной кампании представители студентов обещали не допустить ни обострения отношений с Москвой, ни признания Косово. Именно эти вопросы принципиально важны для патриотически (на Западе бы сказали националистически) настроенной части сербского электората. И чтобы не отпугнуть этих людей на ранней стадии, «студенты» и попытались их успокоить.
При этом нет гарантии, что новое правительство через какое-то время об этих обещаниях не забудет, объяснив соотечественникам, что главная задача — это все-таки сближение с Европой, вступление в ЕС, а Брюссель требует следовать общеевропейскому курсу, особенно в отношении Москвы. Показательно, что первыми победителей сербских выборов поздравили именно руководители ЕС: Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.
В Брюсселе надеются, что новые лидеры Сербии окажутся более сговорчивыми, чем был Вучич.
На российском направлении от Белграда будут требовать введения визового режима с Москвой, отмены прямых авиарейсов и, в конечном счете, присоединения к европейской санкционной политике. Как показал опыт соседней Черногории, где тоже были сильны русофильские настроения и где власти не горели желанием идти на разрыв с Москвой, бесконечно сопротивляться давлению Брюсселя очень сложно. В конце концов Подгорица сдала последний бастион, и с 1 ноября этого года вводит с Россией визовый режим.
Впрочем, в Сербии тяга к России и к русским значительно сильнее, чем в сегодняшней Черногории. Патриотические, антизападные настроения дополнительно усиливает фактор Косово. Молодежь в значительной степени настроена русофильски, достаточно вспомнить баннеры и кричалки фанатов на матчах белградских футбольных клубов «Црвена звезда» и «Партизан». Многие из этих фанатов одновременно студенты. И тот факт, что они ходили на акции протеста против Вучича, вовсе не свидетельствует о том, что у них стопроцентно проевропейские взгляды, что даже под давлением ЕС они будут готовы отвернуться от Москвы и признать независимость Косово.
Новая эпоха в жизни Сербии только начинается, и еще слишком рано говорить, какие тенденции в итоге возобладают. Пойдет ли страна по черногорскому пути, безропотно подчинившись всем требованиям Брюсселя (а завтра еще и Загреба, и Тираны, и Приштины)? Или же будет отстаивать свой, сербский, путь? Это требует упорства, выдержки и мужества, что очень нелегко, но что тем не менее не раз происходило в сербской истории, в том числе в более суровые, более опасные времена.