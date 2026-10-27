«Русская рулетка» для сербов

В Сербии политическое землетрясение. Александр Вучич, девять с лишним лет остававшийся президентом, а до этого занимавший еще и пост премьер-министра, казался вечным, непотопляемым, умеющим лавировать между Европой, Россией, США и Китаем, между националистами и прозападными силами в собственной стране, установившим надежный контроль над СМИ и политической системой. Но любая система, какой бы надежной она ни казалась, может дать сбой. И вот этот сбой случился: партия Вучича проиграла парламентские выборы и уступает власть оппозиционному блоку «Студенческий список».