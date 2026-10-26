Главные новости за 26 октября. Кавказ
Количество индивидуальных предпринимателей в розничной торговле Ставропольского края за январь—сентябрь 2026 года сократилось на 4,2%, до 31 719, следует из данных Северо-Кавказстата. Снижение также зафиксировано в сельском хозяйстве — на 4,1%, до 1 278 ИП, оптовой торговле — на 1%, до 3 679, и обрабатывающих производствах — на 0,4%, до 4 572. При этом общее число ИП в регионе выросло на 2,2%, до 87 722. Наиболее заметный прирост отмечен в сфере информации и связи — на 23,2%, до 2 663 предпринимателей, профессиональной, научной и технической деятельности — на 13,6%, до 5 273, а также в строительстве — на 7,1%, до 6 368.
Количество юридических лиц в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года сократилось на 1,1%, до 32,3 тыс., следует из данных Северо-Кавказстата. Наибольшее снижение зафиксировано в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспорта — на 3,5%, до 6,8 тыс. организаций. Число компаний также уменьшилось в профессиональной, научной и технической деятельности на 2,9%, в обрабатывающих производствах — на 42 организации, до 2,4 тыс., и в строительстве — на 39, до 3,2 тыс. При этом выросло количество юрлиц в операциях с недвижимостью — на 84, до 3,1 тыс., а также в здравоохранении и социальных услугах — на 36, до 1,8 тыс. организаций.
Прокуратура Ставропольского края потребовала обратить в доход государства имущество бывшего заместителя начальника краевого ГУ МВД Виталия Ченцова стоимостью более 1 млрд руб. В иск включены объекты недвижимости, доходы от их продажи и транспортные средства. Предварительное заседание по делу назначено на 2 ноября в Промышленном районном суде Ставрополя. По данным правоохранительных органов, иск основан на результатах антикоррупционной проверки, выявляющей активы, которые чиновник или связанные с ним лица не могли приобрести на законные доходы. Ченцов занимал должность замначальника краевого главка МВД с 2013 по 2021 год.
Просроченная ипотечная задолженность на рынке строящегося жилья в Северо-Кавказском федеральном округе за январь—август 2026 года выросла на 24,2%, до 1,36 млрд руб., а на вторичном рынке увеличилась на 19%, до 15 млрд руб., следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант». Доля просрочки по кредитам на готовое жилье достигла 3,26% ипотечного портфеля — это максимальный показатель среди федеральных округов России. В Ставропольском крае задолженность по ипотеке на новостройки выросла на 8,5%, до 384 млн руб., на вторичном рынке — на 31%, до 3,5 млрд руб. По оценке агентства, трудности с выплатами связаны в том числе с ростом доли заемщиков, оформлявших ипотеку по рыночным ставкам и недостаточно точно оценивших свои финансовые возможности.
Объем услуг туристической отрасли Дагестана за семь месяцев 2026 года достиг 12,5 млрд руб., а число занятых в сфере приблизилось к 12 тыс. человек, сообщил врио руководителя регионального Минтуризма Эмин Мерданов. За первое полугодие поступления туристического налога в местные бюджеты превысили 16,7 млн руб., более чем втрое превысив показатель годом ранее. К началу октября в республике насчитывалось 1005 средств размещения, на 113 больше, чем год назад. По нацпроекту «Туризм и гостеприимство» на семь модульных гостиниц направили 343 млн руб., 180 номеров уже введены в эксплуатацию, еще 236 планируют открыть до конца года. В конце октября регион также рассчитывает принять делегацию из 17 туристических компаний Малайзии для продвижения республики на зарубежном рынке.