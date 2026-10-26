На Ставрополье с начала года больше всего юрлиц закрылось в торговле и ремонте авто
На Ставрополье с 1 января по 1 октября 2026 года число юридических лиц сократилось на 1,1%, до 32,3 тыс. Больше всего организаций ушло с рынка в оптовой и розничной торговле, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов. В этом секторе количество юрлиц снизилось на 3,5% (-239), до 6,8 тыс., подсчитал «Ъ-Кавказ» на основе данных Северо-Кавказстата.
В торговле, кроме оптовых операций с автомобилями и мотоциклами, число юридических лиц сократилось примерно на 146, до 4,3 тыс. В розничной торговле, исключая продажу автотранспортных средств и мотоциклов, их стало меньше на 79, до 1,9 тыс. В сегменте торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов сокращение составило 17 юрлиц, до 645.
На втором месте по абсолютному сокращению — профессиональная, научная и техническая деятельность. Число организаций в этой сфере уменьшилось на 2,9%, до 2,5 тыс.
В обрабатывающих производствах количество юридических лиц сократилось на 42, до 2,4 тыс. Наиболее заметное снижение внутри отрасли отмечено в ремонте и монтаже машин и оборудования — на 18 организаций, до 217. В производстве пищевых продуктов стало меньше на 15 юрлиц, до 472, а в производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 12, до 225.
В категории предоставления прочих видов услуг число юридических лиц уменьшилось на 42, до 2 тыс. В строительстве сокращение составило 39 организаций, до 3,2 тыс.
В отдельных направлениях сокращение было значительным. Так, число организаций, предоставляющих услуги в области добычи полезных ископаемых, снизилось на 20% - до восьми. В металлургическом производстве количество организаций уменьшилось на 12%, то есть на три, до 22, как и в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где число работающих по этому ОКВЭД компаний упало до 25.
При этом в ряде отраслей число юридических лиц выросло. Наиболее значительный прирост отмечен в деятельности по операциям с недвижимостью: количество организаций увеличилось на 84 (2,7%), до 3,1 тыс. В здравоохранении и социальных услугах рост составил 36 организаций, до 1,8 тыс.
В гостиничном бизнесе и общественном питании число организаций увеличилось на 21, до 796. В сфере культуры, спорта, досуга и развлечений прирост числа юрлиц составил 16 организаций, до 924. В транспортировке и хранении количество юрлиц выросло на 13, до 1,4 тыс.
Согласно примечанию Северо-Кавказстата, данные по числу организаций включают филиалы и представительства.