На Ставрополье с начала года больше всего юрлиц закрылось в торговле и ремонте авто

В отдельных направлениях сокращение было значительным. Так, число организаций, предоставляющих услуги в области добычи полезных ископаемых, снизилось на 20% - до восьми. В металлургическом производстве количество организаций уменьшилось на 12%, то есть на три, до 22, как и в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, где число работающих по этому ОКВЭД компаний упало до 25.