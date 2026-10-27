Китайские бренды разорвали контракты с Мбаппе из-за мема про Мао Цзэдуна
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе лишился рекламных контрактов с китайскими компаниями Dongpeng Beverage и Mengniu из-за шутки про Мао Цзэдуна. Об этом заявили пресс-службы брендов.
Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором футболист отвечает на вопрос о любимом меме про себя. По словам Мбаппе, его «очень смешит картинка, где его лицо наложено на лицо китайского диктатора». Форвард имел в виду Мао Цзэдуна, шутки над которым в Китае считаются проявлением неуважения.
«Наша компания решительно выступает против любого поведения, оскорбляющего национальные чувства, и придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобным действиям. Мы незамедлительно прекращаем любое сотрудничество с Килианом Мбаппе»,— заявили в компании Mengniu, которая занимается производством молочной продукции.
Также газета Global Times сообщает, что китайская соцсеть RedNote, заключившая контракт с французом в 2024 году, удаляет с платформы весь контент с футболистом. Подобные меры применило Центральное телевидение Китая (CCTV), которое устраняет материалы про игрока из новостных приложений.