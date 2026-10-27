Китайские бренды разорвали контракты с Мбаппе из-за мема про Мао Цзэдуна

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором футболист отвечает на вопрос о любимом меме про себя. По словам Мбаппе, его «очень смешит картинка, где его лицо наложено на лицо китайского диктатора». Форвард имел в виду Мао Цзэдуна, шутки над которым в Китае считаются проявлением неуважения.