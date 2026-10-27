Lockheed Martin поставит ВВС США новейшие гиперзвуковые ракеты

Гиперзвуковая ракета ARRW предназначена для запуска со стратегических бомбардировщиков и других тяжелых самолетов. Она оснащена твердотопливным ускорителем, который разгоняет ее до скорости, превышающей скорость звука в пять раз (около 6,1 тыс. км/ч). Затем от ракеты отделяется планирующий боевой блок, который поражает цель высокоточным кинетическим или осколочно-фугасным ударом. Боевой блок способен маневрировать, уклоняясь от систем ПРО предполагаемого противника.