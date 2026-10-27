Lockheed Martin поставит ВВС США новейшие гиперзвуковые ракеты
Крупнейший оборонный подрядчик США компания Lockheed Martin заключила контракт с американскими военно-воздушными силами (ВВС). Контракт стоимостью $694 млн предполагает производство гиперзвуковых ракет класса «воздух — земля» AGM-183A (ARRW) и их принятие на вооружение, сообщила пресс-служба ВВС США.
Гиперзвуковая ракета ARRW предназначена для запуска со стратегических бомбардировщиков и других тяжелых самолетов. Она оснащена твердотопливным ускорителем, который разгоняет ее до скорости, превышающей скорость звука в пять раз (около 6,1 тыс. км/ч). Затем от ракеты отделяется планирующий боевой блок, который поражает цель высокоточным кинетическим или осколочно-фугасным ударом. Боевой блок способен маневрировать, уклоняясь от систем ПРО предполагаемого противника.
Начальник штаба ВВС Кен Уилсбах заявил, что это оружие «предоставляет объединенным силам гибкий инструмент для быстрого реагирования в условиях жесткого противодействия». Сроки поставок и число ракет по контракту не раскрываются по соображениям безопасности.