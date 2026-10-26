Просрочка по ипотеке на новостройки в СКФО выросла на 24,2%

В Ставропольском крае рост просрочки по ипотечным кредитам на первичном рынке составил за восемь месяцев этого года 8,5% и достиг 384 млн руб., на вторичном рынке — 31% (3,5 млрд руб.). Лидерами по росту просрочки по ипотеке на рынке новостроек СКФО — Чеченская Республика и Кабардино-Балкария (305,6% и 87,3% соответственно). Портфель просрочки в республиках составил 73 млн руб. и 103 млн руб. соответственно. Самый большой процент просроченной задолженности в общем ипотечном портфеле по «вторичке» — в Ингушетии (14,41%), по новостройкам — в Дагестане (1,63%).