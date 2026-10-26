Просрочка по ипотеке на новостройки в СКФО выросла на 24,2%
Объем просроченных ипотечных кредитов на рынке строящегося жилья в Северо-Кавказском федеральном округе достиг на начало осени 1,36 млрд руб., увеличившись за восемь месяцев текущего года на 24,2%. Доля просрочки в общем объеме ипотечного портфеля на первичном рынке Северного Кавказа на 1 сентября составила 1,13%. Такие данные публикует коллекторское агентства «Долговой консультант».
На рынке вторичного жилья Северного Кавказа просрочка по ипотеке за восемь месяцев этого года выросла на 19% и достигла 15 млрд руб. Доля просрочки в ипотечном портфеле СКФО на рынке готового жилья составила на конец августа 3,26%. Это первое место среди всех федеральных округов России.
В Ставропольском крае рост просрочки по ипотечным кредитам на первичном рынке составил за восемь месяцев этого года 8,5% и достиг 384 млн руб., на вторичном рынке — 31% (3,5 млрд руб.). Лидерами по росту просрочки по ипотеке на рынке новостроек СКФО — Чеченская Республика и Кабардино-Балкария (305,6% и 87,3% соответственно). Портфель просрочки в республиках составил 73 млн руб. и 103 млн руб. соответственно. Самый большой процент просроченной задолженности в общем ипотечном портфеле по «вторичке» — в Ингушетии (14,41%), по новостройкам — в Дагестане (1,63%).
«В среднем объем неплатежей по ипотеке на вторичном рынке России увеличивается по 6,8 млрд руб. ежемесячно, это серьезные темпы. Пересчитывая в среднюю стоимость квадратного метра на “вторичке” в 209 тыс. руб. и среднетиповой метраж квартиры в 40 кв. м, можно предположить, что каждый месяц в стране перестают платить по ипотеке еще по 813 семей»,— прокомментировал гендиректор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.
В России с начала 2026 года объем неплатежей на первичном рынке ипотеки увеличился на 20% на фоне падения портфеля на 10%. Среднемесячный прирост достиг 480 млрд руб., что эквивалентно 1,2% портфеля. По итогам восьми месяцев текущего года объем просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья в России (неплатежи более 90 дней за вычетом данных по ипотеке на покупку строящегося жилья) достиг 244,4 млрд руб. За январь-август показатель увеличился на 29% (+54,5 млрд руб.).
Денис Аксенов отмечает, что среди неплательщиков ипотеки на покупку строящегося жилья существенно возросла доля тех, кто оформлял ее по рыночным ставкам. «В 2023-2024 годах активно выдавалась траншевая ипотека, предлагалась рассрочка от застройщика и программы с нулевым первоначальным взносом. Некоторым заемщикам из этой категории стало трудно обслуживать ипотеку — они неправильно рассчитали свои возможности. Стремление купить квартиру любой ценой заканчивается хорошо далеко не для всех»,— говорит господин Аксенов.
Подробнее о росте просроченной задолженности на Юге России и Северном Кавказе читайте в материале «Review. Юг России» — «Ипотека потянула вниз».