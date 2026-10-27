Песков не подтвердил и не опроверг данные о планах Путина поговорить со Стуббом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «не мог бы ни подтвердить, ни опровергнуть» сообщения СМИ о планах Владимира Путина созвониться с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом господин Песков заявил на брифинге.
О планируемом телефонном разговоре со ссылкой на источники писал Bloomberg. По информации агентства, беседа может состояться сегодня. Темой обсуждения станет разрешение конфликта на Украине, утверждают собеседники.
Через несколько минут после заявления Дмитрия Пескова в канцелярии президента Финляндии подтвердили факт телефонного разговора.
Источники The Telegraph называли Александра Стубба и Йонаса Гара Стере среди потенциальных кандидатов на роль посредника ЕС на мирных переговорах. До этого европейского представителя на такого рода встречах не было. В переговорном процессе как третья сторона участвовали только США. Аналогичная встреча по урегулированию может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, ОАЭ, сообщали в Кремле.