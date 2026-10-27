Песков не подтвердил и не опроверг данные о планах Путина поговорить со Стуббом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «не мог бы ни подтвердить, ни опровергнуть» сообщения СМИ о планах Владимира Путина созвониться с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом господин Песков заявил на брифинге.