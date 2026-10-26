Прокуратура требует изъять имущество экс-замглавы МВД Ставрополья на 1 млрд руб.
Прокуратура Ставропольского края обратилась в Промышленный районный суд Ставрополя с иском об изъятии в доход государства имущества бывшего заместителя начальника регионального ГУ МВД Виталия Ченцова. Предварительное заседание по этому делу назначено на 2 ноября, сообщает «Интерфакс».
Как уточнили агентству в правоохранительных органах, под конфискацию подпадает имущество на сумму свыше 1 млрд рублей. В перечень входят объекты недвижимости, доходы от их реализации, а также транспортные средства.
Собеседник издания пояснил, что для подачи подобного иска в настоящее время достаточно результатов антикоррупционной проверки прокуратуры. Она позволяет выявить активы, которыми экс-чиновник или бывший сотрудник правоохранительных органов владеет сам, через родственников или иных лиц, но которые не могли быть приобретены на легальные доходы.
Виталий Ченцов занимал пост заместителя начальника краевого Главка МВД в период с 2013 по 2021 год.