Прокуратура требует изъять имущество экс-замглавы МВД Ставрополья на 1 млрд руб.

Собеседник издания пояснил, что для подачи подобного иска в настоящее время достаточно результатов антикоррупционной проверки прокуратуры. Она позволяет выявить активы, которыми экс-чиновник или бывший сотрудник правоохранительных органов владеет сам, через родственников или иных лиц, но которые не могли быть приобретены на легальные доходы.