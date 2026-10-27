Чего техногиганты в США ждут от выборов в Конгресс?

Среди организаций, в которых царит тревога, Anduril, Palantir, OpenAI и другие. В последние два года они поддерживали различные программы президента и жертвовали крупные суммы на его избирательную кампанию или спорные проекты, например, строительство бального зала. Но любые расследования в отношении этих корпораций, которые инициировали демократы, практически были заблокированы, поскольку для выдачи повесток в Конгресс и проведения слушаний, требуется одобрение большинства.