Чего техногиганты в США ждут от выборов в Конгресс?
Обзор зарубежной прессы
Американские миллиардеры опасаются поражения республиканцев на парламентских выборах. Речь прежде всего о техногигантах Кремниевой долины и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025-го компании установили прочные связи с руководством Республиканской партии. Но теперь госконтракты на миллионы долларов и хорошие отношения с истеблишментом оказались под угрозой, пишет The Washington Post. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Владельцы технологических и оборонных компаний обрывают телефон Купера Тебо, советника по сбору средств для Демократической партии. Бизнесмены просят подсказать, каким политикам следует перечислять пожертвования и кому предложить место в советах директоров своих корпораций, пишет The Washington Post. Сам консультант отмечает, что всех, кто делал ставку на республиканцев, ждут тяжелые годы.
За неделю до промежуточных выборов очевидно, что партия Трампа теряет свои позиции. И компании, которые долгое время сближались с президентом, теперь готовятся к возможной смене власти. Причем это может ударить не только по их репутации. На кону госконтракты, антимонопольные претензии, расследования и доступ к чиновникам.
Среди организаций, в которых царит тревога, Anduril, Palantir, OpenAI и другие. В последние два года они поддерживали различные программы президента и жертвовали крупные суммы на его избирательную кампанию или спорные проекты, например, строительство бального зала. Но любые расследования в отношении этих корпораций, которые инициировали демократы, практически были заблокированы, поскольку для выдачи повесток в Конгресс и проведения слушаний, требуется одобрение большинства.
Теперь законодатели составляют списки приоритетных проверок. В первую очередь они намерены разобраться с фирмами, связанными с сыновьями президента: Дональдом Трампом-младшим и Эриком. Кроме того, особое внимание приковано к Илону Маску и его службой в DОGE. Демократы хотят расследовать, получали ли его компании финансовую выгоду, используя доступ к департаменту эффективности правительства.
Тем временем лидеры демократов на Капитолийском холме собрали мощную юридическую команду, чтобы противостоять любым провокациям на выборах, пишет Associated Press. Также мэры-демократы, генеральные прокуроры и государственные секретари проводят учения, имитирующие наихудшие сценарии. Например, изъятие бюллетеней и оборудования на избирательных участках.
Республиканцы тоже подозревают соперников в нечистой игре. Так, Financial Times пишет, что в последние недели Белый дом усилил поиск людей, связанных с незаконным голосованием, мошеннической регистрацией и другими преступлениями. Уже арестованы почти 50 человек.