Поступления туристического налога в Дагестане выросли более чем втрое
Власти Дагестана заявили о более чем трехкратном увеличении поступлений туристического налога за первое полугодие — муниципальные бюджеты пополнились на 16,7 млн руб., сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Правительство республики подвело предварительные итоги туристического сезона 2026 года. С докладом выступил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.
По его словам, несмотря на непростые условия сезона, отрасль продолжила расширяться. За семь месяцев объем услуг в туристической индустрии достиг 12,5 млрд руб., а численность занятых в сфере приблизилась к 12 тыс. человек.
Особый акцент в докладе был сделан на финансовых результатах. «За первое полугодие в местные бюджеты поступило 16,7 млн руб., что более чем втрое превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — заявил Мерданов, характеризуя динамику туристического налога как значимый итог развития отрасли.
Параллельно продолжается модернизация гостиничной инфраструктуры. К началу октября в регионе функционировало 1005 средств размещения — на 113 больше, чем год назад. По национальному проекту «Туризм и гостеприимство» на семь модульных гостиниц направлено 343 млн руб.: 180 номеров уже сданы, еще 236 откроются до конца года. Число классифицированных объектов увеличилось почти на 85% — с 259 до 478.
Отдельное внимание уделяется переходу на безналичные расчеты в гостиницах. Если в начале года такую возможность предоставляли около 64 классифицированных объектов, то к октябрю — уже почти 89. «Работа в этом направлении ведется активно», — подчеркнул глава ведомства.
Внешний контур продвижения также расширяется. В конце октября Дагестан планирует принять делегацию из 17 туристических компаний Малайзии для презентации возможностей региона на международном рынке.
Среди первоочередных задач на предстоящий год обозначены развитие туристической и коммунальной инфраструктуры, обеспечение безопасности пляжного отдыха, повышение качества сервиса и укрепление имиджа Дагестана как привлекательного направления для путешествий.