Поступления туристического налога в Дагестане выросли более чем втрое

Параллельно продолжается модернизация гостиничной инфраструктуры. К началу октября в регионе функционировало 1005 средств размещения — на 113 больше, чем год назад. По национальному проекту «Туризм и гостеприимство» на семь модульных гостиниц направлено 343 млн руб.: 180 номеров уже сданы, еще 236 откроются до конца года. Число классифицированных объектов увеличилось почти на 85% — с 259 до 478.