Белгородский производитель меди с выручкой 2,2 млрд попал на первую стадию банкротства
Белгородский производитель меди попал на первую стадию банкротства
Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении белгородского ООО «Терра». Это первая стадия банкротства. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы.
По данным Rusprofile, ООО «Терра» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2022 году. В 2024 году компания меняла адрес регистрации на московский, однако в 2025-м перерегистрировалась обратно в Старый Оскол. Основной вид деятельности — производство меди. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владелец и генеральный директор — Евгений Столбовской. В 2025 году выручка компании составила 2,2 млрд, а убыток — 148 млн руб.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Белгородской области ввел первую стадию банкротства — наблюдение — в ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"».