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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородский производитель меди с выручкой 2,2 млрд попал на первую стадию банкротства

Белгородский производитель меди попал на первую стадию банкротства
Арбитражный суд Белгородской области ввел процедуру наблюдения в отношении белгородского ООО «Терра». Это первая стадия банкротства. Информация появилась в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы.
Заявление в июне подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Саратовской области. Требования ведомства составляют 44 млн руб., их суть в материалах дела не раскрывается. Изначально суд дважды оставлял заявление без движения, а к производству принял его в конце июля.

По данным Rusprofile, ООО «Терра» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2022 году. В 2024 году компания меняла адрес регистрации на московский, однако в 2025-м перерегистрировалась обратно в Старый Оскол. Основной вид деятельности — производство меди. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владелец и генеральный директор — Евгений Столбовской. В 2025 году выручка компании составила 2,2 млрд, а убыток — 148 млн руб.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Белгородской области ввел первую стадию банкротства — наблюдение — в ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"».
Кабира Гасанова