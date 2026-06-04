ФНС требует обанкротить белгородского производителя меди из-за долгов на 45 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступило заявление межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области о признании банкротом старооскольского производителя меди ООО «Терра» Евгения Столбовского. Сумма требований составляет 44,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суть образования задолженности не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Терра» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2022 году. В 2024 году компания меняла адрес регистрации на московский, однако в 2025-м перерегистрировалась обратно в Старый Оскол. Основной вид деятельности — производство меди. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Евгений Столбовской. В 2025 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., а чистый убыток — 148 млн руб.

В конце 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов», специализирующееся на производстве меди, добилось приостановки решения налоговой о взыскании 2,5 млрд руб.

Егор Якимов