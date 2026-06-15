Суд не стал рассматривать банкротный иск ФНС к белгородскому производителю меди

Арбитражный суд Белгородской области оставил без движения иск ФНС о признании банкротом старооскольского производителя меди ООО «Терра» Евгения Столбовского. Сумма требований налоговой составляла 44,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основанием послужило то, что ФНС не приложила к заявлению ряд документов: решение о направлении в суд банкротного иска, доказательства наличия у должника имущества, за счет которого можно погасить расходы по банкротству, а также подтверждения готовности самой налоговой профинансировать процедуры. Также в приложениях к иску отсутствовали доказательства оснований для банкротства «Терры», учредительные документы должника и выписки из ЕГРЮЛ.

Нарушения налоговикам предложено устранить до 7 июля.

По данным Rusprofile, ООО «Терра» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2022 году. В 2024 году компания меняла адрес регистрации на московский, однако в 2025-м перерегистрировалась обратно в Старый Оскол. Основной вид деятельности — производство меди. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Евгений Столбовской. В 2025 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., а чистый убыток — 148 млн руб.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что с банкротным иском к производителю меди обратилась межрайонная инспекция ФНС № 20 по Саратовской области. Суть образования задолженности с тех пор не раскрывалась. Ранее стороны не встречались в суде.

Егор Якимов