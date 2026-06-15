Суд не стал рассматривать банкротный иск ФНС к белгородскому производителю меди
Арбитражный суд Белгородской области оставил без движения иск ФНС о признании банкротом старооскольского производителя меди ООО «Терра» Евгения Столбовского. Сумма требований налоговой составляла 44,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Основанием послужило то, что ФНС не приложила к заявлению ряд документов: решение о направлении в суд банкротного иска, доказательства наличия у должника имущества, за счет которого можно погасить расходы по банкротству, а также подтверждения готовности самой налоговой профинансировать процедуры. Также в приложениях к иску отсутствовали доказательства оснований для банкротства «Терры», учредительные документы должника и выписки из ЕГРЮЛ.
Нарушения налоговикам предложено устранить до 7 июля.
По данным Rusprofile, ООО «Терра» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2022 году. В 2024 году компания меняла адрес регистрации на московский, однако в 2025-м перерегистрировалась обратно в Старый Оскол. Основной вид деятельности — производство меди. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Евгений Столбовской. В 2025 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., а чистый убыток — 148 млн руб.
В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что с банкротным иском к производителю меди обратилась межрайонная инспекция ФНС № 20 по Саратовской области. Суть образования задолженности с тех пор не раскрывалась. Ранее стороны не встречались в суде.