Белгородский завод сапфиров решил обанкротиться из-за долгов на 2,6 млрд рублей

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск местного ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» о самобанкротстве. Из картотеки арбитражных дел следует, что размер задолженности составляет 2,6 млрд руб. Заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Монокристалл» сообщал о намерении обратиться в суд с иском о самобанкротстве еще в начале июня. В качестве кредитора указывалось ставропольское АО «Энергомера», специализирующееся на производстве измерительных приборов.

По данным Rusprofile, ООО «БЗС "Монокристалл"» было зарегистрировано в городе Шебекино Белгородской области в феврале 1998 года. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Учредитель — ставропольское АО «Монокристалл», которое ранее принадлежало нидерландскому «Монокристалл Н.В.» и ставропольскому же АО «Концерн Энергомера». Бенефициаром группы является президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% предприятия. В 2025 году белгородский завод получил 855 млн руб. выручки (+45% к прошлому году, когда показатель составлял 588 млн руб.). При этом предприятие завершило прошлый год с убытком 86 млн руб. (в десять раз меньше, чем годом ранее, когда показатель равнялся 820 млн руб.). Гендиректор — Дмитрий Петров.

В середине июня Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск о самобанкротстве от головной структуры белгородского предприятия — АО «Монокристалл». Компания заявила, что не исполнила обязательства перед кредиторами на сумму порядка 15 млрд руб. Согласно картотеке арбитражных дел, предварительное заседание по делу состоится 14 июля.

Алина Морозова