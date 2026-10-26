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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Движение поездов восстановили после атаки 113 БПЛА на Воронежскую область

Из-за атаки БПЛА приостановили движение поездов в сторону Липецкой области
Движение на железнодорожном участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж, где в ночь с 25 на 26 октября после массированной атаки БПЛА на Воронежскую область была повреждена контактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 пассажирских поездов, следующих через Черноземье. Маршруты составов пролегают через Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области. Об этом сообщили в РЖД.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Отстают от графика поезда:

  • № 11 Анапа — Москва;

  • № 113 Краснодар — Москва;

  • № 143 Кисловодск — Москва;

  • № 237 Воронеж — Москва;

  • № 135 Махачкала — Санкт-Петербург;

  • № 065 Воронеж — Москва;

  • № 125 Новороссийск — Москва;

  • № 304 Москва — Сухум;

  • № 008 Санкт-Петербург — Керчь;

  • № 154 Москва — Ростов-на-Дону;

  • № 092 Москва — Керчь;

  • № 026 Москва — Воронеж;

  • № 044 Москва — Сириус;

  • № 062 Москва — Нальчик;

  • № 050 Санкт-Петербург — Кисловодск;

  • № 302 Минск — Адлер;

  • № 038 Нижний Новгород — Сириус;

  • № 126 Москва — Новороссийск.

РЖД принимает меры для возвращения поездов в график. Пассажирам помогают сотрудники поездных бригад.
В частности, в 10:11 перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщил информацию о задержках трех поездов «Таврии»:

  • № 007 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 25 октября, следует с отклонением от графика на 3,5 часа;

  • № 153 Москва — Ростов, начавший движение 25 октября, задерживается на 3,5 часа;

  • № 092 Москва — Керчь, отбывший 25 октября, следует с опозданием на три часа.

Перевозчик предупредил, что продолжительность задержек может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления информации.
Об отсутствии напряжения в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж после массированной атаки БПЛА пресс-служба РЖД сообщила в 09:16. В компании уточнили: «На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. Им оказывается необходимая помощь».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», ночью и утром дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью 113 беспилотников, более 70 из них — над Воронежем. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека, еще 17 получили ранения. Возгорания зафиксированы на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
Подробнее о последствиях атаки — в материале «Ъ-Черноземье».
Кабира Гасанова