Движение поездов восстановили после атаки 113 БПЛА на Воронежскую область

Движение на железнодорожном участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж, где в ночь с 25 на 26 октября после массированной атаки БПЛА на Воронежскую область была повреждена контактная сеть, восстановлено. Задерживаются 18 пассажирских поездов, следующих через Черноземье. Маршруты составов пролегают через Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области. Об этом сообщили в РЖД.