Движение поездов восстановили после атаки 113 БПЛА на Воронежскую область
№ 11 Анапа — Москва;
№ 113 Краснодар — Москва;
№ 143 Кисловодск — Москва;
№ 237 Воронеж — Москва;
№ 135 Махачкала — Санкт-Петербург;
№ 065 Воронеж — Москва;
№ 125 Новороссийск — Москва;
№ 304 Москва — Сухум;
№ 008 Санкт-Петербург — Керчь;
№ 154 Москва — Ростов-на-Дону;
№ 092 Москва — Керчь;
№ 026 Москва — Воронеж;
№ 044 Москва — Сириус;
№ 062 Москва — Нальчик;
№ 050 Санкт-Петербург — Кисловодск;
№ 302 Минск — Адлер;
№ 038 Нижний Новгород — Сириус;
№ 126 Москва — Новороссийск.
№ 007 Санкт-Петербург — Керчь, отправившийся 25 октября, следует с отклонением от графика на 3,5 часа;
№ 153 Москва — Ростов, начавший движение 25 октября, задерживается на 3,5 часа;
№ 092 Москва — Керчь, отбывший 25 октября, следует с опозданием на три часа.