В Воронеже объявили отбой опасности по БПЛА после массированной атаки
По информации ГУ МЧС по Воронежской области, в 8:35 в регионе был объявлен отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов. Активная фаза работы ПВО была завершена в 7:33.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 21:57. Сирены в связи с непосредственной угрозой в первый раз сработали в Воронеже в 22:40. В 5:46 в регионе также была объявлена ракетная опасность — отбой поступил в 7:33.
Атаку БПЛА на Воронеж, произошедшую под утро 26 октября, уже назвали одной из самых массированных за все время. Жители областного центра сообщают о пожарах и повреждениях на земле, в том числе в центре города. Официальной информации о последствиях пока не поступало.
«Напоминаю всем: не делитесь в интернете фото- и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности. Приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо»,— обратился к воронежцам губернатор Александр Гусев.
Вчера «Ъ-Черноземье» также сообщал, что количество пострадавших при ракетной атаке на Липецкую область выросло до шести человек.