В Воронеже объявили отбой опасности по БПЛА после массированной атаки

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 21:57. Сирены в связи с непосредственной угрозой в первый раз сработали в Воронеже в 22:40. В 5:46 в регионе также была объявлена ракетная опасность — отбой поступил в 7:33.

Атаку БПЛА на Воронеж, произошедшую под утро 26 октября, уже назвали одной из самых массированных за все время. Жители областного центра сообщают о пожарах и повреждениях на земле, в том числе в центре города. Официальной информации о последствиях пока не поступало.