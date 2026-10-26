Возбуждено дело о теракте из-за массированной атаки БПЛА на Воронежскую область
Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) из-за массированной атаки БПЛА на Воронежскую область минувшей ночью. Об этом сообщили в ведомстве.
СКР устанавливает обстоятельства атаки. Назначены необходимые экспертизы. «Ни один причастный к этому бесчеловечному преступлению против мирных жителей не уйдет от ответственности»,— отмечают следователи.
Ночью и ранним утром 26 октября над Воронежской областью обнаружили и уничтожили 113 беспилотников, в том числе 70 над областным центром. В результате погибли двое мужчин, еще 17 человек пострадали, среди раненых есть ребенок. Масштаб разрушений еще устанавливается, пока известно о пожарах на нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре в центре города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
Как минимум пять человек пострадали из-за повреждения вагона поезда №11 Анапа — Москва на станции Сомово в пригороде Воронежа. Из-за атаки пропало напряжение в контактной сети Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Там приостанавливали движение составов, но к 11:00 его восстановили.