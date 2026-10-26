Два человека погибли и 17 ранены при самой крупной атаке на Воронежскую область

Минувшей ночью и ранним утром 26 октября дежурными силами ПВО в небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека. Еще 17 ранены. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.