Два человека погибли и 17 ранены при самой крупной атаке на Воронежскую область
Минувшей ночью и ранним утром 26 октября дежурными силами ПВО в небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека. Еще 17 ранены. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Погибшие — мужчины 1960 и 1973 годов рождения. В числе раненых — один ребенок.
«Значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы»,— рассказал глава региона.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», активная фаза работы ПВО была завершена в регионе в 7:33. В 8:35 был объявлен отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов. Сирены в связи с непосредственной угрозой ударов БПЛА в первый раз сработали в Воронеже в 22:40. Также в 5:46 была объявлена ракетная опасность.