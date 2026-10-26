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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Управы районов Воронежа начали осмотр для устранения последствий атаки БПЛА

Мэр Воронежа Сергей Петрин 26 октября опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором присоединился к соболезнованиям в адрес родных и близких погибших в результате атаки на областной центр, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По словам господина Петрина, управы районов вместе с муниципальной «Городской дирекцией единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» начали осмотр объектов для устранения последствий.
Устранение последствий массированной атаки БПЛА на Воронежскую область 26 октября

Устранение последствий массированной атаки БПЛА на Воронежскую область 26 октября

канал Сергея Петрина в «Максе»

Как сообщал «Ъ-Черноземье», дежурными силами ПВО в небе над Воронежской областью ночью и утром были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека. Еще 17 ранены. В городе зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях. Также пожары произошли в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
На железной дороге в Воронежской области отсутствует напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов на участке приостановлено.
Торговый центр «Галерея Чижова» в Воронеже 26 октября работает в штатном режиме. Официальное сообщение об этом организация опубликовала на своих ресурсах. По сообщениям в соцсетях, ТЦ пострадал в результате атаки.
Подробнее о последствиях атаки — в публикации «Ъ-Черноземье».
Денис Данилов