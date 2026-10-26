Управы районов Воронежа начали осмотр для устранения последствий атаки БПЛА

Мэр Воронежа Сергей Петрин 26 октября опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором присоединился к соболезнованиям в адрес родных и близких погибших в результате атаки на областной центр, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По словам господина Петрина, управы районов вместе с муниципальной «Городской дирекцией единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» начали осмотр объектов для устранения последствий.