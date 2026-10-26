Управы районов Воронежа начали осмотр для устранения последствий атаки БПЛА
Мэр Воронежа Сергей Петрин 26 октября опубликовал в своих соцсетях сообщение, в котором присоединился к соболезнованиям в адрес родных и близких погибших в результате атаки на областной центр, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По словам господина Петрина, управы районов вместе с муниципальной «Городской дирекцией единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» начали осмотр объектов для устранения последствий.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», дежурными силами ПВО в небе над Воронежской областью ночью и утром были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека. Еще 17 ранены. В городе зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях. Также пожары произошли в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
На железной дороге в Воронежской области отсутствует напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов на участке приостановлено.
Торговый центр «Галерея Чижова» в Воронеже 26 октября работает в штатном режиме. Официальное сообщение об этом организация опубликовала на своих ресурсах. По сообщениям в соцсетях, ТЦ пострадал в результате атаки.