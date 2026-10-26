Движение поездов остановили под Воронежем после массированной атаки БПЛА

В результате массированной атаки БПЛА на железной дороге в Воронежской области отсутствует напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов на участке приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.