Движение поездов остановили под Воронежем после массированной атаки БПЛА
В результате массированной атаки БПЛА на железной дороге в Воронежской области отсутствует напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов на участке приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
«На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. Им оказывается необходимая помощь»,— говорится в сообщении компании.
На участке работают восстановительные бригады. По данным РЖД, ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», дежурными силами ПВО в небе над Воронежской областью ночью и утром были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека. Еще 17 ранены. В городе зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях. Также пожары произошли в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.