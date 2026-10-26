«Галерея Чижова» в Воронеже заявила о работе в штатном режиме после атаки БПЛА

«Дорогие воронежцы, просим сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию. Следите за официальными сообщениями губернатора Воронежской области и МЧС, соблюдайте указания служб и меры безопасности. Берегите себя и близких, поддерживайте тех, кому сейчас особенно тревожно»,— говорится в сообщении организации.