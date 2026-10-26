«Галерея Чижова» в Воронеже заявила о работе в штатном режиме после атаки БПЛА
Торговый центр «Галерея Чижова» («ГЧ») в Воронеже 26 октября работает в штатном режиме. Официальное сообщение об этом организация опубликовала на своих ресурсах. Ночью и утром Воронеж подвергся массированной атаке беспилотников, в социальных сетях публикуют кадры последствий, в том числе на здании «ГЧ».
«Дорогие воронежцы, просим сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию. Следите за официальными сообщениями губернатора Воронежской области и МЧС, соблюдайте указания служб и меры безопасности. Берегите себя и близких, поддерживайте тех, кому сейчас особенно тревожно»,— говорится в сообщении организации.
Ассоциация также поблагодарила за мужество и профессионализм бойцов ПВО, «всех защитников и сотрудников экстренных служб».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», дежурными силами ПВО в небе над Воронежской областью ночью и утром были обнаружены и уничтожены 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли два человека. Еще 17 ранены. В городе зафиксированы возгорания на нескольких промышленных предприятиях. Также пожары произошли в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
На железной дороге в Воронежской области отсутствует напряжение в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. Движение поездов на участке приостановлено.