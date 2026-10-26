Три поезда из Москвы отправятся позже из-за последствий атаки БПЛА под Воронежем

Перенесено время отправления трех пассажирских поездов из Москвы 26 октября в связи с происшествием в Воронежской области на железнодорожном участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД, обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области). Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.