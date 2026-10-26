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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Три поезда из Москвы отправятся позже из-за последствий атаки БПЛА под Воронежем

Перенесено время отправления трех пассажирских поездов из Москвы 26 октября в связи с происшествием в Воронежской области на железнодорожном участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД, обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области). Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
Изменения затронули следующие поезда:

  • Поезд № 238 Москва — Воронеж отправится не ранее 19:00 вместо 16:49;

  • Поезд № 20 Москва — Ростов-на-Дону отправится не ранее 21:00 вместо 18:40;

  • Поезд № 45 Москва — Тамбов — также не ранее 21:00 вместо 17:17.

Обо всех изменениях пассажиров уведомляют по СМС.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», ночью и утром над Воронежской областью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 беспилотников, более 70 из них — над Воронежем. По уточненным данным, в результате атаки в областном центре погибли три человека, еще 39 получили ранения.
В 09:16 пресс-служба РЖД сообщила об отсутствии напряжения в контактной сети на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. В компании уточнили, что на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва.
Движение на участке, где повредилась контактная сеть, временно приостанавливали. Позже его возобновили.
Подробнее об атаке ВСУ на Воронежскую область ночью 26 октября — в материале «Ъ-Черноземье».
Кабира Гасанова