Студентов колледжей Воронежа частично перевели на дистант на фоне атаки БПЛА

В Воронеже студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО), которые остались дома во время тревоги из-за ракетной опасности, перевели на дистанционное обучение. Тех, кто успел доехать до места учебы, сначала отправили в укрытия. После отмены предупреждения пары возобновили очно. Об этом сообщили в министерстве образования Воронежской области.