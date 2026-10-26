Студентов колледжей Воронежа частично перевели на дистант на фоне атаки БПЛА
В Воронеже студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО), которые остались дома во время тревоги из-за ракетной опасности, перевели на дистанционное обучение. Тех, кто успел доехать до места учебы, сначала отправили в укрытия. После отмены предупреждения пары возобновили очно. Об этом сообщили в министерстве образования Воронежской области.
«Опоздание или пропуск занятий признаются полностью уважительными, никакие дисциплинарные меры не применяются»,— добавили в ведомстве.
Там уточнили, что воспитанники детских садов также были переведены в безопасные помещения во время тревоги. Сейчас детсады и учреждения СПО работают в штатном режиме.
Ночью и ранним утром 26 октября над Воронежской областью обнаружили и уничтожили 113 беспилотников, в том числе 70 над облцентром. В Воронеже погибли два человека: мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Пострадали 17 мирных жителей, в том числе ребенок. «Значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. На месте работают оперативные службы»,— заявил губернатор Александр Гусев.
На нескольких промышленных предприятиях, в бизнес-центре в центре города, в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе произошли пожары.Также, по его словам, почти во всех районах облцентра фиксируются повреждения фасадов и окон.
По данным РЖД, на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостановлено движение поездов. Это связано с отсутствием напряжения в контактной сети в результате атаки БПЛА. «На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда №11 Анапа — Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров. Им оказывается необходимая помощь»,— сообщили в компании.