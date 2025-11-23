Ностальгия попала в тренд

Концерты звезд девяностых и нулевых снова в моде: выручка этих артистов с начала года выросла почти в четыре раза. Число проданных билетов увеличилось более чем в полтора раза, следует из данных МТС Live. Тренд на ностальгию отмечают и представители других отраслей в сфере развлечений. В чем причина? Расскажет Екатерина Вихарева.

Повышенный интерес к музыке прошлого также наблюдается на музыкальных стримингах. В «Wink Музыке» показатель прослушиваний артистов 1990-х и 2000-х вырос на 40%. Согласно исследованию «МТС Музыки», среди зумеров и миллениалов наиболее востребована музыка нулевых.

Поколение X — люди возрастом от 45 до 60 лет — чаще слушают треки из 1990-х, а бумеры (60-80 лет) сохраняют верность хитам 1980-х, рассказал директор сервиса «МТС Музыка» Даниил Крючков: «За прошедшие полгода самой популярной эпохой стали 1990-е, на треки этого десятилетия приходится чуть больше четверти прослушиваний. Далее следуют нулевые — четверть, 1980-е — 16%. Самыми востребованными песнями и композициями стали "Волна" для эпохи нулевых, DJ Smash & Fast Food и, конечно, классика — "Ламбада" из1980-х».

При этом появляется все больше каверов и ремиксов на проверенные временем хиты. Такие творческие эксперименты работают как маркетинговый инструмент. Они помогают молодым артистам привлекать аудиторию благодаря узнаваемости оригинальных композиций. Музыка циклична, а феномен ретро-волны не уникален для России, рассказал руководитель факультета музыки Universal University Артем Адырхаев: «Если посмотреть на историю современной музыки, можно обратить внимание, что она развивается циклами: раз в 20-30 лет все повторяется.

В музыке мы называем это revival определенного жанра, звучания, чего-то похожего на кого-то и так далее. На Западе это происходит сплошь и рядом. Если обратить внимание на The Weeknd, он невероятно похож на Майкла Джексона. Если посмотреть на ту же Сабрину Карпентер, это концентрированная попса 2000-х. Revival всю жизнь был в западной поп-музыке, теперь и в российской происходит то же самое».

Как отмечают собеседники “Ъ FM, многие народные артисты, например Надежда Кадышева, обрели вторую славу через вирусные ролики в TikTok. Там песни звезд стали саундтреком для коротких видео. Эксперты выделяют несколько причин резкого роста популярности этих песен. Для миллениалов это ностальгия по детству и поиск опоры в нестабильные времена. Для зумеров — любителей метаиронии — это просто мем или банальный интерес к культуре страны.

При этом тренд на ретро давно вышел за рамки музыки, считает эксперт по коммуникациям и стратегическому PR в сфере развлечений, медиа и креативных индустрий Дарья Голубева: «Ретроконтент вновь востребован как некий якорь стабильности. Люди тянутся к тому, что знакомо и эмоционально резонирует. Тренд ретро форсится через социальные сети. Молодое поколение открывает для себя исполнителей, которые были им чужды, о которых они могли слышать, возможно, только из колонок их родителей. Кроме музыки, мы видим, что старое возвращается в продуктовой культуре. Растет интерес к пленочным фотоаппаратам, ретроконсолям, винилу. Мода тоже играет свою роль: ностальгия отражается в одежде, ообразы нулевых, девяностых и более ранних эпох возвращаются, и бренды это активно используют».

Для самих артистов новая волна популярности оказалась крайне выгодной. С начала года средняя стоимость билетов на концерты таких исполнителей, как Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, «Мираж», «Браво» и «Иванушки International» выросла более чем на треть и сейчас составляет около 4,5 тыс. руб. При этом 40-минутное выступление некоторых звезд теперь оценивается в миллионы рублей, хотя еще недавно стоило в разы дешевле.

Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина