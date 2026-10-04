«Сумерки» затмили новинки

Самым кассовым фильмом месяца в России впервые стала не новинка, а старая картина. Речь о «Сумерках» 2008 года. Собеседники “Ъ FM” объясняют такой успех ностальгией зрителей и культовым статусом ленты в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Temple Hill Entertainment Фото: Temple Hill Entertainment

В повторном прокате с 17 сентября до конца месяца фильм заработал свыше 340 млн руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы. «Сумерки» обошли и новые российские релизы. В частности, картину «Как Иван в сказку попал», которая собрала 292 млн руб. за то же время, а также стартовавшую 24-го сентября «Девятую планету» с Юрой Борисовым в главной роли. Этот фильм заработал больше 170 млн руб.

Повлияла на выбор зрителей и сезонность, считает режиссер и автор Telegram-канала «ШишКИНО» Макс Шишкин, который сам побывал на одном из показов «Сумерек»:

«Это большая франшиза и сезонное кино. На протяжении почти 20 лет у фильма образовалась гигантская база. Она также попадает под категорию метаиронии и вообще мемности. В целом миллионы людей годами осень встречают пересмотром "Сумерек". Вот эти же зрители вместо того, чтобы включать их дома, получили возможность пойти в кинотеатр, объединиться с другими ценителями этой картины и хохотать на моментах, когда смешно или кринжово, аплодировать, когда происходят какие-то культовые моменты, разлетевшиеся на мемы и рилсы.

Так что это просто очень удачное стечение обстоятельств: среди фильмов почти нет конкуренции, и осень — это определенная пора, когда всем очень хочется не какого-то уныния, а, наоборот, теплоты. Далеко не все фильмы отражают это состояние.

Так, например, "Гарри Поттер" на протяжении десятилетий тоже ассоциируется у зрителей с определенным настроением, новогодними праздниками. Многие проводят зимние каникулы, закутавшись в одеяла, и вместе с семьей смотрят все части франшизы. Если бы, например, "Гарри Поттера" сейчас выпустили в российский прокат на Новый год, то у "Чебурашки" были бы проблемы».

Интерес к повторному прокату «Сумерек» связан и с общим настроением россиян. Зрителям хочется ходить в кино ради совместного досуга и ощущения причастности к чему-то масштабному, говорят эксперты. Раньше эту потребность закрывали блокбастеры Marvel, но с весны 2022-го на рынке образовался дефицит таких франшиз. Впрочем, некоторые зрители просто ностальгируют по прошлому, говорит главный редактор портала Zoom.Film Александр Голубчиков:

«Такие цифры кажутся очень точным показателем интереса зрителя к отечественному кино.

Фильм, который вышел 18 лет назад, смог привлечь большую аудиторию, нежели современные сказки, патриотическое кино и даже фантастика.

У "Сумерек" очень большая фанбаза — это люди, которые давно стали взрослыми, и их дети. Кроме того, не все поклонники франшизы посмотрели ее тогда в кинотеатрах с первого фильма. Может показаться странным, но это очень неплохое кино, которое много объясняет про подростковое мироощущение. С тех пор ничего более ясного в этом плане не сняли. Мы имеем дело с этим теплой, пока еще ламповой атмосферой, где нет нынешних технологий, смартфонов и таких скоростей. Это спокойный мирок американской глубинки, в которой живет какое-то инаковое сообщество.

Таким образом речь в некотором смысле про эскапизм, попытке убежать в прошлое. Это то, за что так все любят и "Очень странные дела". Их создатели пытаются перенести нас в атмосферу 1980-х. То же самое касается историй про "мир, дружбу, жвачку" и Советский Союз. Все уже забыли плохое, зато про всё хорошее помнят».

Успех повторного показа фильмов на больших экранах актуален не только для России. В США лидером проката в конце сентября стала расширенная версия супергеройской картины «Мстители: Финал». В Северной Америке кинокомикс 2019 года собрал $26 млн, а всего в мире — $86 млн. Но самым успешным считается перевыпуск в 1997-м оригинальной трилогии «Звездных войн». Тогда показы в выходные принесли $36 млн.

Ангелина Зотина