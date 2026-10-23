Главные новости за 23 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Арбитражный суд Краснодарского края отказал подведомственному Минобороны ФГУП «ГУСС» во взыскании 215,6 млн рублей неустойки и процентов с новосибирского ООО «Теплостройсервис» по договорам субподряда на строительство объектов в Севастополе. Суд на основании экспертизы и разрешений на ввод установил, что работы выполнены в срок, а сроки сдвигались из-за корректировки документации по вине самого заказчика.
В Крыму продолжают ликвидировать последствия паводка на восьми участках в Ялте, Алупке и Кореизе — к работам привлечены 315 человек и 54 единицы техники, из зоны подтопления эвакуировали 19 человек, включая двух детей. Спасатели укрепляют водоотводные каналы и дамбы, очищают русла рек, а в пункте временного размещения остаются три человека; уровень воды в реках начал снижаться.
В Большой Ялте работы по ликвидации последствий паводка велись круглосуточно — от воды освободили 14 объектов, подтопленными остаются 17, включая 14 частных домов и один многоквартирный в Кореизе и Алупке. Спасатели возвели 26 временных дамб общей протяжённостью 2,3 км из 4,76 тыс. мешков с песком, вывезли 1,92 тыс. куб. м грунта и расчистили 100 м русла реки Гува.
По состоянию на утро 23 октября в Крыму действует режим ограничения потребления электроэнергии — снабжение потребителей осуществляется исходя из возможностей электросети. Специалисты «Крымэнерго» принимают все возможные меры для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения полуострова.
«Яндекс Go» восстановил работу после сбоя, начавшегося 11 октября 2026 года, — пассажирам вновь доступны поездки и доставка по всей стране, водители могут принимать заказы. Причиной сбоя называли атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса», приведшие к нарушениям в работе облачной инфраструктуры.
Правительство выделило Краснодарскому краю более 2 млрд рублей из федерального бюджета на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике — распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новые системы позволят очищать до 50 тыс. куб. м сточных вод в сутки; на Тонком мысе уже введен участок мощностью 30 тыс. куб. м, а с 2018 по 2025 год на проект направили около 10 млрд рублей.