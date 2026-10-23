В Ялте и Алупке ликвидируют последствия паводка на восьми участках

В Крыму продолжают ликвидировать последствия паводка на восьми участках в Ялте, Алупке и Кореизе. К работам привлечены 315 человек и 54 единицы техники. Из зоны подтопления эвакуировали 19 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.