В Ялте и Алупке ликвидируют последствия паводка на восьми участках
В Крыму продолжают ликвидировать последствия паводка на восьми участках в Ялте, Алупке и Кореизе. К работам привлечены 315 человек и 54 единицы техники. Из зоны подтопления эвакуировали 19 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
В муниципальном образовании Ялта развернули восемь участков для проведения аварийно-восстановительных работ. Один из них находится в поселке городского типа Кореиз, еще один — в Ялте, шесть — в Алупке.
В Алупке спасатели укрепляют водоотводные каналы, чтобы предотвратить выход воды на Южнобережное шоссе. Для этого устанавливают водозадерживающие преграды и монтируют водоналивные дамбы. Также специалисты перенаправляют русло стока в водосток, корректируя течение реки Хара-Баир. Кроме того, сооружены преграды из форменных бетонных блоков общей протяженностью 24 м.
Параллельно специалисты очищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения. Сотрудники применяют специальные крюки, чтобы перемещать камни и мусор ниже по течению.
Еще один участок работ открыли в районе Кореизского шоссе, перед Алуштинским кольцом. Там потоки воды, спустившиеся с территории «Заповедного Крыма» и прошедшие через подпорные стены, затопили дорожное покрытие. Это существенно затруднило движение автомобилей и общественного транспорта. Благодаря работам сотрудников МЧС России и коммунальных служб проезд по шоссе удалось восстановить.
По данным ведомства, на данный момент в пункте временного размещения остаются три человека. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются на всех участках. При этом спасатели отмечают положительную динамику: уровень воды в реках начал снижаться.
К ликвидации последствий паводка привлечена группировка сил и средств численностью 315 человек, задействованы 54 единицы техники.