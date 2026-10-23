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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Ялте остаются подтоплены дома, троллейбусный парк и пансионат «Горное Солнце»

Работы по ликвидации последствий паводка в Большой Ялте продолжались в круглосуточном режиме. Для оперативного реагирования на обращения жителей в муниципальном образовании организовали три участка и восемь секторов аварийно-спасательных и неотложных работ, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
По данным ведомства, от воды освободили 14 объектов. Подтопленными остаются 17 объектов, в том числе 14 частных домов и один многоквартирный дом в Кореизе и Алупке, а также троллейбусный парк и территория пансионата «Горное Солнце». При угрозе подтопления спасатели возводят временные защитные дамбы из мешков с песком, чтобы предотвратить проникновение воды в жилые дома и на социальные объекты.
Всего специалисты возвели 26 временных дамб общей протяженностью 2,3 км, использовав 4,76 тыс. мешков с песком. Кроме того, вывезено 1,92 тыс. куб. м грунта и расчищено 100 м русла реки Гува.
К ликвидации последствий паводка привлечены 315 человек и 54 единицы техники. Обращения местных жителей принимаются и обрабатываются круглосуточно.
Подробнее о паводках в Крыму читайте в материале «Крым пошел по течению».
Вячеслав Рыжков