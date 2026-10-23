В Ялте остаются подтоплены дома, троллейбусный парк и пансионат «Горное Солнце»

По данным ведомства, от воды освободили 14 объектов. Подтопленными остаются 17 объектов, в том числе 14 частных домов и один многоквартирный дом в Кореизе и Алупке, а также троллейбусный парк и территория пансионата «Горное Солнце». При угрозе подтопления спасатели возводят временные защитные дамбы из мешков с песком, чтобы предотвратить проникновение воды в жилые дома и на социальные объекты.