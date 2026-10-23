Правительство выделило 2 млрд рублей на постройку очистных сооружений в Геленджике
Краснодарский край получит более 2 млрд руб. из федерального бюджета на продолжение строительства комплекса очистных сооружений в Геленджике. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Новые инженерные системы позволят очищать до 50 тыс. куб. м сточных вод в сутки. Проект направлен на модернизацию коммунальной инфраструктуры города, в том числе с учетом нагрузки на нее со стороны туристов.
На Тонком мысе уже введен в эксплуатацию участок очистных сооружений мощностью 30 тыс. куб. м в сутки. Также завершено строительство 48 км канализационных коллекторов и 4,6 км сетей технического водоснабжения. Продолжаются пусконаладочные работы в рамках реконструкции шести и строительства двух канализационных насосных станций.
Проект реализуется по поручению президента. В 2018–2025 годах на эти цели из федерального бюджета направили около 10 млрд руб. Вопрос о выделении финансирования на 2026 год рассмотрели на заседании правительства 22 октября.