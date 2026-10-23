На Кубани суд отказал структуре Минобороны во взыскании 215 млн рублей с подрядчика

Ключевым аргументом суда стали разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, выданные в октябре и ноябре 2020 года, а также акты КС-11. Суд указал, что результат работ был передан генподрядчику и объекты эксплуатируются с конца 2020 года. Ссылки истца на отсутствие исполнительной документации были отклонены со ссылкой на определение Верховного Суда РФ: ведомству не удалось доказать, что непредоставление бумаг препятствует использованию объектов по назначению. Кроме того, суд учел, что сроки сдвигались из-за корректировки проектно-сметной документации по вине самого заказчика, а одна из претензий истца была им же отозвана в октябре 2021 года как недействительная.