На Кубани суд отказал структуре Минобороны во взыскании 215 млн рублей с подрядчика
Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС», подведомственно Минобороны РФ) к ООО «Теплостройсервис» из Новосибирска. Резолютивная часть решения по делу опубликована в картотеке инстанции.
Суд полностью отклонил требования военного ведомства о взыскании 215,6 млн рублей неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Согласно материалам дела, спор касался двух договоров субподряда на возведение объектов военной инфраструктуры в Севастополе в рамках государственного оборонного заказа. Первый контракт на строительство полевого учреждения Центрального банка РФ на ул. Адмирала Владимирского был заключен в декабре 2019 года. Второй от августа 2019 года предусматривал строительство семи жилых домов с инженерными сетями. По обоим контрактам ФГУП «ГУСС» выплатило авансы на общую сумму 586 млн рублей.
Истец настаивал на срыве сроков, указывая, что работы по одному из договоров должны были завершиться в феврале 2020 года, а фактически акты подписывались в 2021 году. Однако суд, опираясь на результаты судебной экспертизы (заключение №553/3-3/24 от 2 июня 2025 года), пришел к выводу, что строительно-монтажные работы были выполнены в полном объеме в установленные сроки. Экспертиза установила фактическое завершение работ не позднее 20 октября 2020 года по первому объекту и 10 ноября 2020 года по второму.
Ключевым аргументом суда стали разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, выданные в октябре и ноябре 2020 года, а также акты КС-11. Суд указал, что результат работ был передан генподрядчику и объекты эксплуатируются с конца 2020 года. Ссылки истца на отсутствие исполнительной документации были отклонены со ссылкой на определение Верховного Суда РФ: ведомству не удалось доказать, что непредоставление бумаг препятствует использованию объектов по назначению. Кроме того, суд учел, что сроки сдвигались из-за корректировки проектно-сметной документации по вине самого заказчика, а одна из претензий истца была им же отозвана в октябре 2021 года как недействительная.
В удовлетворении требования о взыскании процентов по статье 395 ГК РФ также было отказано. Суд отметил, что договорами уже предусмотрена неустойка за нарушение сроков, а двойная ответственность за одно и то же нарушение законодательством не допускается.
В рамках дела была проведена дорогостоящая судебная экспертиза стоимостью более 2 млн рублей, инициатором и плательщиком которой выступило ООО «Теплостройсервис». Поскольку ведомство проиграло спор, суд взыскал с ФГУП «ГУСС» в пользу подрядчика расходы на оплату услуг эксперта в размере 200 921 рубля по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.