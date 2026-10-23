«Яндекс» сообщил о восстановлении работы такси в Краснодаре

Сбои в работе сервиса начались 11 октября 2026 года. Приложение массово сообщало об отсутствии свободных автомобилей, из-за чего оформить заказ было затруднительно. Причиной назывались атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса», которые привели к нарушениям в работе облачной инфраструктуры и временной недоступности части сервисов компании.