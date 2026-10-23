«Яндекс» сообщил о восстановлении работы такси в Краснодаре
В Краснодаре восстановилась работа сервиса «Яндекс Go», через который можно заказывать такси и доставку. Пассажирам вновь доступны поездки по всей стране, водители могут принимать заказы, сообщили в пресс-службе компании.
В сервисе восстановлена работа основных функций и тарифов, включая оплату поездок разными способами и просмотр детализации стоимости. Пользователям также доступны подсказки по снижению цены поездки.
Сбои в работе сервиса начались 11 октября 2026 года. Приложение массово сообщало об отсутствии свободных автомобилей, из-за чего оформить заказ было затруднительно. Причиной назывались атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса», которые привели к нарушениям в работе облачной инфраструктуры и временной недоступности части сервисов компании.