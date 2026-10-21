Суровый русский селлер
Продавцы на маркетплейсах просят скорректировать закон о платформенной экономике
Объединения селлеров недовольны условиями работы с маркетплейсами. Они просят скорректировать профильный закон о платформенной экономике, ограничив площадки в ценообразовании, комиссиях и пессимизации в поисковой выдаче. Эксперты обращают внимание, что часть предлагаемых мер уже реализована, а другая может, напротив, привести к ограничению конкуренции на рынке.
Президент Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрей Пасынков 16 октября направил в администрацию президента РФ, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и комитет Госдумы по экономполитике письмо с просьбой внести правки в закон о платформенной экономике для устранения дисбаланса в правоотношениях и пресечения недобросовестной конкуренции и защиты прав участников рынка e-commerce. С обращением ознакомился “Ъ”.
Сейчас цифровые платформы взымают с селлеров плату за размещение на своих витринах товаров предпринимателей, а также за логистические, рекламные услуги. Ассоциация предлагает разделить эти платежи и сделать их более прозрачными для селлеров. В письме содержится просьба обеспечить продавцам возможность самим выбирать способ доставки до покупателя, запретить пессимизацию выдачи в отношении продавцов, использующих модель FBS (продажа со склада продавца), и за отказ от обработки заказов в официальные выходные и нерабочие праздничные дни. СПМ также предлагает исключить практику принудительного включения товаров продавцов в маркетинговые акции платформы и зафиксировать исключительное право селлера на установление розничной цены. Среди предложений — запрет для маркетплейсов на размещение рекламных блоков прямых конкурентов продавцов и кнопок «Похожие товары» и «Найти дешевле» внутри уникальной карточки товара.
В ФАС сообщили “Ъ”, что рассмотрят письмо, в комитете Госдумы по экономполитике документ пока не получали. В Ozon и Wildberries отказались от комментариев, «Яндекс Маркете» не ответили на запрос. В Ассоциации компаний интернет-торговли (объединяет крупнейшие онлайн-площадки) сообщили, что с вниманием относятся к любым сигналам о возможных дисбалансах на рынке.
По мнению СПМ, сейчас крупные маркетплейсы вышли за рамки классической агентской модели и трансформировались в закрытые экосистемы.
Используя доминирующее положение, платформы в одностороннем порядке навязывают селлерам и владельцам партнерских пунктов выдачи заказов кабальные условия, уточняют в ассоциации. Эта практика, по словам Андрея Пасынкова, приводит к сверхконцентрации маржи на стороне цифровой платформы при одновременном снижении рентабельности реального сектора производства и селлеров.
Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает ситуацию, когда два крупнейших маркетплейса занимают 80% рынка, как нечто среднее между монополией и олигополией. Для сравнения: тот же рынок традиционного ритейла является гораздо более фрагментированным, где любая из крупнейших торговых сетей не набирает даже 25% на федеральном розничном рынке.
Большинство вопросов, которые СПМ поднимает в своем письме, пока законом не урегулированы, говорит юрист Forward Legal Валерия Кузнецова. Например, уточняет она, закон не обязывает площадки разделять плату за витрину и логистику и не устанавливает прямого запрета на снижение позиций товара в поиске за продажи со склада селлера или отказ обрабатывать заказы в выходные и праздники.
Татьяна Ким, основатель Wildberries, август 2024 года, в интервью РБК:
«Для маленьких компаний каждый рубль имеет значение».
Руководитель АПЭТ Алексей Москаленко считает, что в рамках развития платформенной экономики многие предлагаемые СПМ меры невозможны, так как она отличается от рыночной экономики. При этом отдельные гарантии уже сейчас прямо закреплены в законе о платформенной экономике, отмечает Валерия Кузнецова. Например, маркетплейсам нельзя навязывать продавцам скидки, свою доставку или создавать неравные условия, подтверждает старший юрист практики международного коммерческого права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов.
Кроме того, предложение запретить блоки «Похожие товары» и «Найти дешевле» скорее ограничит конкуренцию, чем защитит ее, считает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Эти инструменты полезны покупателям: они позволяют сравнивать предложения и выбирать наиболее выгодные условия, напоминает он. Принятие предлагаемых СПМ поправок ограничит доступ потребителей к информации о товарах, ценах и желаемом уровне сервиса, соглашается Денис Ежов. По его мнению, переписывать закон не нужно, но ФАС необходимо рассмотреть указанные практики и воздействовать на нарушителей.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 1