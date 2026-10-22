Экс-глава «Русагро» с активами в Черноземье оспорил в кассации изъятие акций

В начале мая 2026 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому в доход государства были обращены акции «Русагро», зарегистрированные на Вадима Мошковича, Наталию Быковскую, племянника господина Мошковича Сергея Трибунского и его жену Луизу Площанскую, а также принадлежавшие Максиму Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма "Профит"». Кроме того, речь шла об изъятии 87 млн руб. со счетов господина Басова. Как говорилось в иске, господин Мошкович незаконно занимался бизнесом, являясь членом Совета федерации, а «служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированных с ним лиц».