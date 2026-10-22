Экс-глава «Русагро» с активами в Черноземье оспорил в кассации изъятие акций
Второй кассационный суд общей юрисдикции принял к рассмотрению жалобы бывшего гендиректора ПАО «Группа Русагро» (основное юрлицо одноименного холдинга, основанного Вадимом Мошковичем) Максима Басова и бывшей жены господина Мошковича Наталии Быковской на решение об изъятии у них акций группы. Заседание по ним назначено на 26 ноября. Об этом сообщается в картотеке суда.
В начале мая 2026 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому в доход государства были обращены акции «Русагро», зарегистрированные на Вадима Мошковича, Наталию Быковскую, племянника господина Мошковича Сергея Трибунского и его жену Луизу Площанскую, а также принадлежавшие Максиму Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма "Профит"». Кроме того, речь шла об изъятии 87 млн руб. со счетов господина Басова. Как говорилось в иске, господин Мошкович незаконно занимался бизнесом, являясь членом Совета федерации, а «служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированных с ним лиц».
В июне Мосгорсуд частично пересмотрел это решение, вернув Сергею Трибунскому 14,37 млн акций стоимостью около 1,5 млрд руб. Апелляционная инстанция согласилась с доводами защиты о том, что бумаги были приобретены им как профессиональным инвестором на собственные средства в сентябре 2021 года — спустя почти семь лет после того, как господин Мошкович перестал быть сенатором.
С 15 июля в Замоскворецком райсуде Москвы рассматривается уголовное дело основателя и бывшего главы «Русагро». Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июне Вадиму Мошковичу и Максиму Басову утвердили обвинение в мошенническом хищении акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Господин Мошкович также обвиняется в даче взятки охотничьим карабином бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Иванов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ).