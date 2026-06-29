Акции «Русагро» вернули совладельцу

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумагах стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. Апелляция не согласилась с выводами Генпрокуратуры о том, что профессиональный инвестор был лишь номинальным владельцем акций, и в иске к нему отказала.

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О мотивах решения Мосгорсуда, которое было вынесено 17 июня, стало известно из апелляционного определения Мосгорсуда, которое стороны смогли получить лишь 29 июня. В документе (имеется в распоряжении “Ъ”) апелляционная инстанция признала законным владение господином Трибунским 14 370 325 акциями ГК «Русагро», стоимость которых сейчас составляет около 1,5 млрд руб.

Как ранее писал “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы 5 мая удовлетворил иск надзорного ведомства к Вадиму Мошковичу и ряду связанных с ним лиц и обратил в доход государства более половины акций «Русагро» (627 017 727 обыкновенных акций), а также другие активы стоимостью свыше полутриллиона рублей. Тогда суд отказался лишь изъять у бывшей жены господина Мошковича Натальи Быковской квартиру в Хамовниках и загородный дом.

Суд первой инстанции, как сообщал “Ъ”, согласился с выводами надзорного ведомства о том, что, будучи в 2006–2014 годах сенатором от Белгородской области, господин Мошкович не отказался от занятий бизнесом, а административный ресурс использовал для покровительства ГК «Русагро».

В иске, в частности утверждалось, что «для размытия структуры владения холдингом» господин Мошкович распределил акции материнской компании ПАО «Группа "Русагро"» между собой и своими доверенными лицами: Наталией Быковской, племянником Сергеем Трибунским, женой последнего Луизой Площанской и «подконтрольным (ему) директором холдинга» Максимом Басовым. У экс-гендиректора компании суд конфисковал 78,6 млн руб.

В апелляционной инстанции адвокаты господина Трибунского утверждали, что 14 млн акций были куплены их клиентом самостоятельно на законные средства, в том числе при размещении бумаг на бирже.

«В суд были предоставлены документы, подтверждающие источники доходов Сергея Трибунского и цепочку сделок по покупке указанных акций»,— рассказал “Ъ” представлявший его интересы партнер международной юридической фирмы White Stone Руслан Урчуков.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вадим Мошкович в суде

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В определении Мосгорсуда отмечается, что акции господином Трибунским в количестве 14 370 325 штук были приобретены «возмездно, по рыночной цене, в рамках публичного размещения ценных бумаг и в сентябре 2021 года, то есть спустя почти семь лет после прекращения Мошковичем полномочий сенатора». «Доказательств того, что данное приобретение представляло собой преобразование доходов в период с 2006 по 2014 год, не представлено, что исключает вывод о номинальном характере владения»,— гласит документ.

В нем отмечается, что господин Трибунский является профессиональным инвестором и не занимает должности в российских компаниях с 2017 года, а ценные бумаги приобрел без помощи господина Мошковича, так как, согласно налоговым декларациям, его доход за 2015–2018 годы составил свыше 614 115 985 руб.

Мосгорсуд вынес новое решение, отказав в иске к господину Трибунскому об изъятии у него акций, но оставив в силе решение о передаче контрольного пакета акций холдинга «Русагро» в казну.

«Мы доказывали, что акции приобретены самостоятельно и на законные средства, а оснований забирать их в доход государства нет»,— сказал господин Урчуков.

Тем временем, по данным “Ъ”, до суда дошло уголовное дело Вадима Мошковича, бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, а также экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Бизнесменам вменяют в вину хищение акций холдинга «Солнечные продукты» стоимостью 50 млрд руб., легализацию части похищенного на сумму более 28 млрд руб. и преднамеренное банкротство, а господину Мошковичу дополнительно — дачу взятки чиновнику охотничьим карабином.

24 июня Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста всем троим до середины декабря, отказав им в смягчении мер пресечения. По данным “Ъ”, в ходе прошедшего 29 июня в закрытом режиме предварительного слушания защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору, утверждая, что при его расследовании были допущены процессуальные нарушения.

Также адвокаты господина Басова ходатайствовали о прекращении уголовного преследования фигурантов, в отношении которых еще в 2024 году УВД по Центральному округу Москвы отказалось возбудить уголовное дело по аналогичным основаниям по заявлению представителя компании Solpro investments Ltd. Ее бенефициаром является нынешний потерпевший, основатель холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров. Однако суд обе просьбы отклонил, назначив рассмотрение дела по существу на 15 июля.

В то же время 2 июля Хамовнический суд продолжит рассматривать новый иск Генпрокуратуры к Вадиму Мошковичу, Наталье Быковской, а также Максиму Басову. На этот раз надзор требует изъять в казну более 1,3 млрд руб. и около $96 тыс.

Мария Локотецкая