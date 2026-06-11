Уголовное дело основателя «Русагро» с активами в Черноземье дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Им инкриминируют мошенническое хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Господин Мошкович также обвиняется в даче взятки охотничьим карабином бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Иванов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Русагро» Вадим Мошкович (слева позади адвокатов) и бывший гендиректор компании Максим Басов (справа позади)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Основатель «Русагро» Вадим Мошкович (слева позади адвокатов) и бывший гендиректор компании Максим Басов (справа позади)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Документы по делу, включающие около 150 томов, утвердил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Материалы вскоре направят в Замоскворецкий райсуд Москвы. Следствие считает, что с августа по октябрь 2018 года было похищено 1 020 акций (85%) кипрской компании Quartlink Holding Ltd, являющейся головной структурой холдинга «Солнечные продукты».

Все трое обвиняемых находятся под стражей и не признают свою вину. В рамках уголовного дела заявлены гражданские иски о возмещении ущерба, крупнейший из которых на сумму свыше 50 млрд руб. подал основатель «Солнечных продуктов» Владислав Буров. Именно заявление господина Бурова стало основанием для возбуждения уголовного дела.