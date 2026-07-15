Вадим Мошкович не признал «Солнечные продукты»

В Замоскворецком райсуде Москвы 15 июля началось рассмотрение уголовного дела основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Бизнесменов обвиняют в хищении акций сельскохозяйственного холдинга «Солнечные продукты» стоимостью свыше 50 млрд руб., легализации части похищенного и в преднамеренном банкротстве. Персонально господину Мошковичу инкриминируют дачу взятки чиновнику охотничьим карабином. Никто из подсудимых вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После конфискации «Русагро» Вадим Мошкович на долгие годы может оказаться за решеткой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ После конфискации «Русагро» Вадим Мошкович на долгие годы может оказаться за решеткой

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В начале заседания защитники фигурантов заявили пару ходатайств. Первое касалось введения в процесс супруги Максима Басова — Лилии. Защитники утверждали, что это необходимо потому, что в деле много «экономической документации», в которой сложно разобраться, а госпожа Басова окончила экономический вуз. Во втором ходатайстве речь шла об истребовании документов, на основе которых была проведена комплексная финансово-аналитическая экспертиза. Без них адвокатам и подсудимым сложно проанализировать доводы экспертов.

Судья просьбы защиты отклонила, после чего прокурор кратко изложила суть обвинения, предъявленного следственным департаментом МВД.

Из него следовало, что Вадим Мошкович, являясь главой ГК «Русагро», решил завладеть активами холдинга «Солнечные продукты». Для этого он создал преступную группу, в которую вошел гендиректор ГК Максим Басов, а также ряд его подчиненных, имена которых в суде не назывались.

По мнению обвинения, господа Мошкович и Басов разработали детальный план аферы, которая в целом была направлена на банкротство входивших в холдинг предприятий. Последнее нужно было обвиняемым для скупки по дешевке оборудования масложировых комбинатов, входивших в «Солнечные продукты».

По данным обвинения, господин Мошкович убедил владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать ему по номиналу акции офшорной компании Quartlink, владевшей 15 масложировыми предприятиями холдинга. В обмен на это и погашение долгов предприятий перед Россельхозбанком господин Мошкович предложил инвестировать многомиллиардные суммы и тем самым восстановить платежеспособность «Солнечных продуктов». А после объединения активов — продолжить совместную деятельность.

Однако после заключения в октябре 2018 года сделки господа Мошкович и Басов лишь «завладели» активами холдинга на 50,8 млрд руб., не делая никаких инвестиций. Кроме этого, ущерб в 28,6 млрд руб. был причинен господами Мошковичем и Басовым с помощью сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления. Юрлицо холдинга ООО «Солнечные продукты» было обанкрочено.

Следствие считает, что в скупке оборудования обанкроченных комбинатов помогал вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов. За общее покровительство и предоставление миллиардных субсидий на развитие «Русагро» он получил от Вадима Мошковича в виде взятки охотничий карабин Blaser (оценивается в 2,6 млн руб.).

Обвинение подсудимые поняли, но не признали. При этом господа Мошкович и Иванов не стали давать развернутые ответы.

«Считаю, что в деле есть противоречия,— заявил в свою очередь Максим Басов.— Ну, например, какое отношение я имел к сделке по покупке акций на Кипре? Я никогда не управлял кипрскими компаниями. И не понимаю, как мог содействовать преднамеренному банкротству компаний, которые и так по решению арбитражных судов были признаны неплатежеспособными?»

По словам господина Басова, он и другие подсудимые будут «отстаивать» свою невиновность. Бывший топ-менеджер «Русагро» также заявил, что в данном деле многие факты проигнорированы, а те, что остались, «были использованы для совершенно неверных выводов».

В мае этого года, напомним, Хамовнический райсуд по иску Генпрокуратуры обратил один из ведущих агрохолдингов страны «Русагро» (выручка ГК в 2025 году составила почти 400 млрд руб.) в доход государства.

Алексей Соковнин