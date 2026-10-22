Кассация отказала экс-структуре «Русмита» во взыскании 318 млн с воронежских властей
Экс-структура «Русмита» не взыскала в кассации 318 млн с воронежских властей
Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску воронежского ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (ранее входило в группу компаний «Русмит») к региональному правительству. Компания требовала выплатить 318,3 млн руб. компенсации за изъятых осенью 2023 года животных в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Кассационная жалоба общества осталась без удовлетворения.
Ранее Арбитражный суд Воронежской области отклонил иск, 19-й арбитражный апелляционный суд подтвердил этот вывод. Кассационная инстанция не обнаружила оснований для отмены судебных актов.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2024 года воронежская свиноводческая ГК «Агроэко» Владимира Маслова приобрела активы «Русмита». Эксперты оценивали стоимость сделки в 12–18 млрд руб. При этом ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» в нее не вошло. По данным «СПАРК-Интерфакс», в августе 2024 года ООО «Русмит» перестало быть управляющей компанией «Калачеевского». Тогда же его возглавил Павел Кирсанов. Владельцы предприятия — Ольга Лосева и Кирилл Алексашин, которым принадлежат равные доли.