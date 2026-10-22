Кассация отказала экс-структуре «Русмита» во взыскании 318 млн с воронежских властей

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску воронежского ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (ранее входило в группу компаний «Русмит») к региональному правительству. Компания требовала выплатить 318,3 млн руб. компенсации за изъятых осенью 2023 года животных в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Кассационная жалоба общества осталась без удовлетворения.