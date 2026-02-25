Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Русмит» не добился от воронежских властей 318 млн рублей за убытки от АЧС

Арбитражный суд Воронежской области отказал бобровскому ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (входит в ГК «Русмит», выкупленную свиноводческим холдингом «Агроэко» Владимира Маслова) в удовлетворении иска к правительству региона. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Как ранее сообщалось, ГК «Русмит» добивалась признания незаконным решения об отказе в выплате ей компенсации в 318,3 млн руб. за отчуждение животных во время вспышки африканской чумы свиней (АЧС) осенью 2023 года.

По данным Rusprofile, ООО СХ «Калачеевское» зарегистрировано в сентябре 2017 года в Боброве Воронежской области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Директором компании является Павел Кирсанов, учредителями — Ольга Лосева и Кирилл Алексашин, им принадлежат по 50% долей. По итогам 2024 года выручка компании составила 4,5 млн руб., убыток — 33 млн руб.

Осенью 2023 года «Агроэко» понесла значительные убытки из-за вспышки АЧС. В то время на двух свинокомплексах «Агроэко» и в угрожаемой зоне были уничтожены свыше 120 тыс. голов. В декабре 2023 года ГК получила от «РСХБ-страхования» 916 млн руб. страховой компенсации из-за гибели поголовья. Той же осенью инфицированными объектами были признаны и два предприятия группы «Русмит», но поголовья на них не было. По данным «Ъ-Черноземье», в «Агроэко» посчитали конкурента виновным в распространении АЧС, из-за чего летом прошлого года в воронежский арбитраж поступил иск о взыскании 4,5 млрд руб. со структур «Русмита». Тогда же появилась информация о сделке по продаже активов группы Владимиру Маслову — в сентябре она была завершена. По оценкам экспертов, бизнес был реализован за 12–18 млрд руб. Уже в октябре спор на 4,5 млрд руб. был прекращен.

Анна Швечикова