«Русмит» снова не добился взыскания с воронежских властей 318 млн убытков от АЧС

19-й арбитражный апелляционный суд отказал воронежскому ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (входит в ГК «Русмит», выкупленную свиноводческим холдингом «Агроэко» Владимира Маслова) в отмене решения воронежского арбитража, следует из картотеки арбитражных дел. Компания оспаривала отказ правительства региона в выплате компенсации на 318,3 млн руб. за отчуждение животных во время вспышки африканской чумы свиней (АЧС) осенью 2023 года. Обе инстанции посчитали его правомерным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Кассационная жалоба на него пока не поступала.

Осенью 2023 года ГК «Агроэко» понесла значительные убытки из-за вспышки АЧС. Тогда на двух свинокомплексах холдинга и в угрожаемой зоне были уничтожены свыше 120 тыс. голов. В декабре 2023 года группа получила от «РСХБ-страхования» 916 млн руб. страховой компенсации из-за гибели поголовья. Той же осенью инфицированными объектами были признаны и два предприятия «Русмита», но поголовья на них не было. По данным «Ъ-Черноземье», в «Агроэко» посчитали конкурента виновным в распространении АЧС, из-за чего летом прошлого года в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск о взыскании 4,5 млрд руб. со структур «Русмита». Тогда же появилась информация о продаже активов группы Владимиру Маслову — в сентябре она была завершена. По оценкам экспертов, бизнес был реализован за 12–18 млрд руб. Уже в октябре суд прекратил спор на 4,5 млрд руб.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ход свиньей».

Алина Морозова