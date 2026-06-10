«Русмит» снова не добился взыскания с воронежских властей 318 млн убытков от АЧС
19-й арбитражный апелляционный суд отказал воронежскому ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (входит в ГК «Русмит», выкупленную свиноводческим холдингом «Агроэко» Владимира Маслова) в отмене решения воронежского арбитража, следует из картотеки арбитражных дел. Компания оспаривала отказ правительства региона в выплате компенсации на 318,3 млн руб. за отчуждение животных во время вспышки африканской чумы свиней (АЧС) осенью 2023 года. Обе инстанции посчитали его правомерным.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Мотивировочная часть решения еще не опубликована. Кассационная жалоба на него пока не поступала.
Осенью 2023 года ГК «Агроэко» понесла значительные убытки из-за вспышки АЧС. Тогда на двух свинокомплексах холдинга и в угрожаемой зоне были уничтожены свыше 120 тыс. голов. В декабре 2023 года группа получила от «РСХБ-страхования» 916 млн руб. страховой компенсации из-за гибели поголовья. Той же осенью инфицированными объектами были признаны и два предприятия «Русмита», но поголовья на них не было. По данным «Ъ-Черноземье», в «Агроэко» посчитали конкурента виновным в распространении АЧС, из-за чего летом прошлого года в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск о взыскании 4,5 млрд руб. со структур «Русмита». Тогда же появилась информация о продаже активов группы Владимиру Маслову — в сентябре она была завершена. По оценкам экспертов, бизнес был реализован за 12–18 млрд руб. Уже в октябре суд прекратил спор на 4,5 млрд руб.
Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ход свиньей».