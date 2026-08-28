Экс-структура «Русмита» решила взыскать с воронежских властей 318 млн в кассации

Воронежское ООО «Специализированное хозяйство Калачеевское» (ранее входило в ГК «Русмит») подало кассационную жалобу на решения первой и второй инстанций по его иску к правительству региона. Это следует из арбитражной картотеки. Ранее компании не удалось добиться отмены отказа властей в выплате ей 318,3 млн руб. компенсации за «отчуждение» животных во время вспышки африканской чумы свиней (АЧС) осенью 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кассационная жалоба «Калачеевского» пока не принята к производству. Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск общества в сентябре 2025 года, а отказался удовлетворять его в феврале 2026-го. В июне решение подтвердил 19-й арбитражный апелляционный суд.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2024 года воронежская свиноводческая группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова выкупила активы ГК «Русмит». По оценкам экспертов, бизнес был реализован за 12–18 млрд руб. По данным «Ъ-Черноземье», ООО «СХ Калачеевское» в периметр сделки по поглощению не входило. Из базы данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что 28 августа 2024 года ООО «Русмит» прекратило быть управляющей компанией «Калачеевского». Директором стал Павел Кирсанов. Владеют обществом в равных долях Ольга Лосева и Кирилл Алексашин.

Алина Морозова