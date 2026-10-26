Покровских осудили за кущевских
Бенефициары агрохолдинга получили по 24 года за рэкет
Суд в Москве вынес приговор бывшим бенефициарам ГК «Концерн “Покровский”» Аркадию Чебанову и Андрею Коровайко. По версии следствия, они создали организованное преступное сообщество (ОПС) с целью завладеть активами предприятия ООО «Агрокомплекс “Кущевский”» стоимостью свыше 1 млрд руб. Для этого планировалось установить контроль над процедурой банкротства агрокомплекса. Фигуранты получили по 24 года колонии заочно.
Головинский райсуд столицы вынес приговор бенефициарам ГК «Концерн “Покровский”» Аркадию Чебанову и Андрею Коровайко. В зависимости от роли в совершении преступлений им инкриминировали создание ОПС, особо крупную растрату, особо крупное мошенничество, вымогательство, фальсификацию показаний, заведомо ложный донос, а также принуждение к даче заведомо ложных показаний.
Концерн «Покровский» — многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. В феврале 2024 года Каневской районный суд Краснодарского края по требованию Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства значительную часть активов концерна. Основанием стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период его работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001–2004 годы). В прокуратуре посчитали, что бизнес Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах.
Как уже рассказывал “Ъ”, это уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. С заявлением в правоохранительные органы обратилась сестра владельца агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова Лариса Приходько. Самому предпринимателю в 2018 году вменили в вину ряд тяжких экономических преступлений, он не стал дожидаться задержания и скрылся на Украине.
По версии обвинения, в период с 2016 по 2021 год в Ростовской области и Краснодарском крае действовало ОПС, созданное Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым. Его целью силовики называют завладение активами ООО «Агрокомплекс “Кущевский”» стоимостью свыше 1 млрд руб.
Для этого планировалось установить контроль над процедурой банкротства агрокомплекса, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением «в целях дальнейшего извлечения выгоды».
В составе ОПС действовали несколько структурных подразделений. Бывший глава службы безопасности концерна отставной полковник ФСБ Сергей Ечкалов руководил силовым блоком. По указанию лидеров преступного сообщества замдиректора фирмы «Кубаньагро-2010» Елена Гарькуша подала в арбитраж фиктивный иск о взыскании с Федора Стрельцова порядка 33 млн руб., чтобы инициировать процедуру банкротства предприятия. Сообщник злоумышленников управляющий концерна Александр Глазырин передал урожай агрокомплекса на 138 млн руб. подконтрольному им АО «Маяк» по фиктивному договору и подал ложный донос на владельца Федора Стрельцова. Писать доносы Сергей Ечкалов по материалам дела принуждал и других сотрудников предприятия.
Фигуранты вымогали у господина Стрельцова 600 млн руб. либо передачу 100% доли в уставном капитале компании, угрожая физической расправой и возбуждением уголовных дел в отношении его родственников. Довести задуманное до конца и полностью завладеть активами концерна у фигурантов не получилось, так как их преступную деятельность пресекли силовики. Общий ущерб от действий фигурантов оценен в 1,8 млрд руб.
Финансовую ячейку, по версии следствия, возглавлял сын Аркадия Чебанова Олег. Он занимал должность гендиректора ООО «ТД “Вэлан”» (входит в концерн «Покровский»). «Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации»,— говорится в материалах обвинения.
Андрей Коровайко и Чебанов-старший находятся в международном розыске, процесс прошел в заочном режиме. Суд признал их виновными и назначил по 24 года колонии строгого режима, а также штрафы: господину Коровайко — 303 млн руб., а господину Чебанову — 435 млн руб.
Гражданские иски потерпевших были удовлетворены на сумму около 150 млн руб. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства фигурантов в размере почти 178 млн руб. Арест на их имущество был сохранен. Адвокаты фигурантов заявили, что намеренны обжаловать приговор.
В октябре 2023 года Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна «Покровский» на сумму свыше 500 млрд руб. В государственную собственность обращены сельхозпредприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, организации-производители электрооборудования и строительные компании. В общей сложности речь идет о 90 предприятиях. Руководство холдинга не признало заявленные исковые требования, заявив, что обвинения необоснованные. В октябре 2024 года законность национализации подтвердил Конституционный суд. В декабре 2024 года национализированный агрохолдинг был передан в частную собственность — его приобрела группа ВТБ через компанию «Агрокомплекс “Лабинский”».
В феврале 2025 года Преображенский райсуд столицы приговорил Олега Чебанова к 14 годам колонии и штрафу в размере 155 млн руб. Адвокат Андроник Кичиян заявил, что защита добивалась изменения подсудности в Верховном суде, рассчитывая на объективность столичного правосудия, поскольку Пятигорский суд игнорировал доводы о фундаментальных нарушениях УПК. В обвинительном заключении, по его словам, не описан способ обмана, а просьбы конкретизировать его отклонялись.
В августе 2026 года тот же Преображенский суд приговорил Сергея Ечкалова к 20 годам колонии, его подельники получили от 5 лет 7 месяцев до 16 лет.