Покровских осудили за кущевских

В октябре 2023 года Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна «Покровский» на сумму свыше 500 млрд руб. В государственную собственность обращены сельхозпредприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, организации-производители электрооборудования и строительные компании. В общей сложности речь идет о 90 предприятиях. Руководство холдинга не признало заявленные исковые требования, заявив, что обвинения необоснованные. В октябре 2024 года законность национализации подтвердил Конституционный суд. В декабре 2024 года национализированный агрохолдинг был передан в частную собственность — его приобрела группа ВТБ через компанию «Агрокомплекс “Лабинский”».