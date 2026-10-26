Голикова: с начала года материнским капиталом воспользовались 1,6 млн семей
За девять месяцев 2026 года средствами материнского капитала воспользовались более 1,6 млн семей. Это 92% от планового показателя, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит официальный сайт правительства.
Материнский капитал выделяется в рамках проекта «Поддержка семьи», который входит в национальный проект «Семья» и действует до 2030 года. Он направлен на повышение рождаемости, снижение уровня бедности и комплексную поддержку родителей и детей. По данным Минтруда, всего в 2026 году средствами материнского капитала должны распорядиться 1,7 млн семей. На эти цели было выделено более 500 млрд руб.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За это время выплаты получили 15 млн семей. С 1 февраля 2026 года размер маткапитала проиндексировали на 5,6%, сейчас выплата на первого ребенка составляет почти 729 тыс. руб. Индексация маткапитала предусмотрена в проекте бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. По данным Соцфонда, в 2025 году материнским капиталом воспользовались 1,95 млн человек.