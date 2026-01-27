Мал, но дорог

На довольно крупном в России рынке спортивных товаров сегмент горнолыжного оборудования пока занимает небольшую нишу. Причина в том, что этот спорт напрямую связан с очень высокими расходами. Они включают стоимость поездки на курорт, проживание, ски-пасс, специальную одежду и защиту, а самое главное — горнолыжное снаряжение: лыжи или сноуборд с креплениями и ботинками. Однако, несмотря на дороговизну, очереди на подъемники, особенно в зимние праздничные дни, не уменьшаются год от года. Что сейчас происходит на этом рынке и в какую сумму обойдется горнолыжное снаряжение райдерам в сезоне-2025/26, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Снег важнее экономики

За последние несколько лет список брендов, представленных на российском рынке горнолыжной одежды и снаряжения, менялся. В 2022 году американские и часть европейских поставщиков ушли с российского рынка, другие европейские поставщики остались и продолжили поставлять свою продукцию. «Более того, за последний год по параллельному импорту стали поставлять даже те компании, которые ранее ушли с рынка, при этом критичного роста цен не было. Но несмотря на то, что российский рынок горнолыжного снаряжения практически полностью импортный, он достаточно стабилен и зависит в большей степени от зимы, чем от политических, экономических или любых других факторов»,— рассказал гендиректор сети магазинов «Кант» Максим Виноградов. По его словам, ежегодно стоимость комплекта растет сопоставимо с зарубежной инфляцией, а также меняется в зависимости от валютного курса. Однако в настоящий момент на стоимость влияют еще и сложности и затраты, связанные с маркировкой и доставкой. По словам господина Виноградова, средний комплект как горнолыжника, так и сноубордиста сейчас стоит примерно 130–135 тыс. руб. Таким образом, весь объем рынка можно оценить в 11–12 млрд руб. в год, при этом то, что не продалось в бесснежном сезоне-2024/25, будет продано в сезоне-2025/26, говорит господин Виноградов.

Представитель компании Actiondist, которая объединила российские бренды экипировки для занятий сноубордингом и горнолыжным спортом, включая производителей досок PRIME Snowboards и Terro, а также горных лыж Pepper, отмечает в 2025 году рост средней стоимости сноубордического комплекта на 10% год к году из-за роста себестоимости, в том числе импортных компонентов, логистики и маркетплейс-комиссии. Рынок горнолыжного оборудования (без одежды) в России составляет около 13–17 млрд руб., оценивают аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. По оценке NF Group, рынок растет на 10% в год, а по числу горнолыжников и сноубордистов Россия занимает десятое место в мире.

Сноуборд или лыжи

Объем продаж сноубордов в России уже третий год превышает продажи горных лыж, рассказал Максим Виноградов. По его словам, Россия в этом плане уникальная страна. По его оценкам, объем продаж сноубордов в 2025 году составляет примерно 50 тыс. досок против 35–40 тыс. пар горных лыж в год. В продажах ботинок тенденция такая же: 60 тыс. пар сноубордических ботинок против 50 тыс. пар горнолыжных. Ботинки считаются отдельно, так как многие предпочитают покупать только ботинки, а остальное брать в прокате. «Ботинки — более индивидуальная вещь, тем более что опытные горнолыжники знают — хороших ботинок в прокате не найдешь, поэтому приобретают личные, в то время как тяжелые и объемные, сложные в транспортировке лыжи или сноуборды можно взять в прокате»,— поясняет Максим Виноградов. По словам управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой со ссылкой на данные сервиса «Атол», спрос на сноуборды в 2025 году вырос на 33%, на горные лыжи — на 17%. Во-первых, новички — это чаще всего молодежь, а сноуборд традиционно считается более молодежным видом спорта, во-вторых, лыжи тяжелее и неудобнее в транспортировке, поясняет Максим Виноградов.

Рынок всех не вмещает

Объем собственного производства за прошедший период практически не изменился. «Производство в России есть, но пока в сегменте горных лыж это вариант мелкого бизнеса, о доле рынка говорить не приходится. По сноубордам ситуация немного лучше, есть буквально пара производителей типа Terro, чьи доски более или менее известны»,— поясняет эксперт по горнолыжному отдыху Георгий Дубенецкий.

Чтобы фабрика эффективно работала, надо производить примерно от 200 тыс. пар в год, считает Максим Виноградов.

И так как общий по сноубордам и лыжам рынок России не превышает 100 тыс. пар в год, основная причина отсутствия собственных производителей — это окупаемость.

Есть сложность и с качеством при массовом производстве горнолыжного оборудования. «Делать тысячи изделий одинаково высокого качества очень сложно. Также этот рынок очень сложнопрогнозируемый, так как сильно зависит от погодных и экономических факторов»,— говорит господин Виноградов.

Выйти на этот рынок новым игрокам непросто — производство недешевое, а Китай предлагает очень бюджетные варианты, объясняет Георгий Дубенецкий. «В Китае производится большое количество сноубордических ботинок и креплений, значительная часть досок. Очень многие бренды делают свое снаряжение в Китае, Вьетнаме, на Тайване и в других странах АТР. Сам же Китай предлагает пока лишь небольшое количество недорогих лыж среднего качества, которые появляются в прокатах разных курортов»,— говорит Максим Виноградов. Хотя, по словам представителя Actiondist, на фоне сокращения западных брендов с 2022 года доверие к российскому производителю растет. По данным исследования отечественного рынка сноубордов сети магазинов «Кант», доля российского производителя Terro выросла в ботинках с нуля в сезоне-2019/20 до 6% в сезоне-2024/25 и до 7% в досках. При этом доля швейцарской компании Nidecker Group, которая с самого 2022 года поставила своей целью завоевание освободившихся ниш российского рынка, сейчас составляет 32% в ботинках и 13% в досках. Также 15% рынка сноубордов занимает Jones, которая производит доски на базе Nidecker.

Где покупать?

По данным опроса «Авито» о популярных зимних видах спорта, чаще всего жители России покупают снаряжение и сопутствующие спортивные товары на маркетплейсах — этот вариант выбрали 54% опрошенных; 28% опрошенных делают покупки на сайтах спортивных магазинов; остальные предпочитают офлайн-магазины.

Продажи горнолыжного оборудования на Wildberries за 2025 год выросли на 55% по обороту год к году и на 59% в натуральном выражении, сообщили «Ъ-Review» в пресс-службе маркетплейса. «По ряду подкатегорий динамика роста значительно выше. Например, оборот горных лыж увеличился почти на 1000%, горнолыжных ботинок — на 580%, сноубордов — на 520%. Оборот сноубордических креплений и ботинок удвоился»,— уточнили в пресс-службе. Такую высокую динамику в Wildberries объясняют значительным расширением ассортимента подобных товаров при довольно низкой базе 2024 года. «Например, ассортимент сноубордов увеличился на 300%, горных лыж — на 350%. Помимо этого, растет доверие россиян к онлайн-покупкам даже таких часто дорогостоящих и высокотехнологичных товаров, как горные лыжи и сноуборды»,— говорят в Wildberries & Russ, подчеркивая, что средний чек на горные лыжи в 2025 году вырос на 49%.

В сети магазинов «Кант» на продажи горнолыжного снаряжения через маркетплейсы приходится примерно четверть всего объема. «Примерно 53% у нас покупают в магазинах офлайн, примерно 23–25% — это наш собственный интернет-магазин, остальное продается через маркетплейсы. Последние пять лет продажи через профильные маркетплейсы по горнолыжному снаряжению уверенно росли до минувшей осени, когда поменялись условия работы, поэтому сейчас через этот канал мы видим стагнацию в продажах»,— говорит Максим Виноградов.

Представитель компании Actiondist отмечает рост и качественную трансформацию спроса: если в сезоне-2023/24 сохранялась значительная роль офлайн-ритейла, то в сезоне-2024/25 онлайн-канал стал полноценным драйвером продаж.

А если не покупать?

Горнолыжный спорт стал доступнее благодаря возможности приобретения б/у товаров. Так, по данным «Авито», лыжи и сноуборды в январе—ноябре 2025 года покупали в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в 2,1 раза увеличился интерес к аксессуарам и экипировке для горнолыжного спорта (очки, маски, чехлы для лыж, крепления и прочее) в ресейле. Что касается среднего чека на «Авито», в категории «Лыжи и сноуборды» в ресейле в январе—ноябре 2025 года он составил 7 тыс. руб., что на 8% меньше, чем в прошлом году. При этом на платформе можно найти варианты под любой бюджет: для начинающих за 2 тыс. руб. или для продвинутых за 139 тыс. руб. «Это позволяет найти опции в отличном состоянии на 30–40% дешевле, чем новые»,— рассказал «Ъ-Review» руководитель по развитию бизнеса «Спорт, хобби, товары для детей» в «Авито» Сергей Кленяев.

Рост продаж подержанного оборудования в 2025 году связан с тем, что прошлая зима была бесснежной, говорит Екатерина Косарева. По ее словам, купившие оборудование начинающие горнолыжники могли за год передумать заниматься этим видом спорта, а продолжающие решили сменить оборудование на более новое, если, например, катались в прошлом сезоне на склонах с плохим снежным покрытием.

«При этом мы заметили еще один интересный тренд: пользователи активно поддерживают новые спортивные увлечения детей. Так, каждый второй ищет экипировку как для себя, так и для ребенка»,— подчеркнул Сергей Кленяев. В таких ситуациях особенно актуален ресейл. «Дети быстро растут, и новый инвентарь может понадобиться уже на следующий год, поэтому очень выгодно купить его с рук на “Авито” и тут же продать старый. Ассортимент на площадках подержанных товаров расширяется»,—поясняет эксперт.

Госпожа Косарева объясняет этот тренд развитием в последние годы горнолыжного спорта среди детей катающихся миллениалов: «Некоторое время назад найти горнолыжное оборудование для детей дошкольного возраста было проблематично даже в магазинах, а с годами его все больше на площадках для перепродажи личных вещей».

Также часто горнолыжники предпочитают арендовать оборудование прямо на курортах. По данным исследования 2ГИС и сервиса бронирования «Отелло», в этом сезоне средняя стоимость аренды инвентаря составляет 1,8 тыс. руб.

В рядах прибывает

Российские курорты прогнозируют рост горнолыжников в текущем сезоне, что должно положительно сказаться на продажах инвентаря для катания. «После малоснежного и довольно теплого прошлого сезона мы были осторожны в своих прогнозах относительно продаж, однако сейчас видим большое количество снега и хороший прогноз по минусу и снегопадам во всех регионах»,— говорит Максим Виноградов.

По данным сервиса Ozon Travel, объем бронирований горнолыжных курортов внутри страны растет — на данный момент количество бронирований на январь 2026 года на 77% выше, чем в первом месяце 2025 года. Также рост бронирований наблюдался как на декабрь прошлого года, так и на февраль текущего — на 17% и 18%. «Активнее всего интересуются горнолыжными курортами в Сочи: Сириус, Эсто-Садок, Красная Поляна — в топе по количеству бронирований, при этом отели в Красной Поляне и Сириусе на текущий сезон бронировали значительно чаще, чем годом ранее.

В Красной Поляне общее количество ранних бронирований на декабрь, январь и февраль — в 3 раза выше, чем в прошлом году, в Сириусе — в 3,5 раза выше.

Эсто-Садок не демонстрирует столь заметного роста по бронированиям: путешественники отдают предпочтение более современным отелям на других территориях»,— отмечают в пресс-службе Ozon Travel. На втором месте по популярности у россиян — горнолыжный курорт Архыз, на третьем — Шерегеш. Домбай и алтайский Манжерок пользуются заметно меньшим спросом, но тоже востребованы. Манжерок за последний год значительно прибавил в популярности: спрос на бронирования отелей на курорте на декабрь год к году растет в девять раз быстрее общего тренда.

Крупный горнолыжный курорт на Северо-Западе России в городе Кировске «Большой Вудъявр» также отмечает рост посетителей: в сезоне-2024/25 там каталось более 450 тыс. гостей, что на 11% больше, чем в сезоне-2023/24, когда курорт принял свыше 405 тыс. любителей горных лыж. «По сравнению с сезоном-2022/23 турпоток вырос на 20,2%»,— рассказали в пресс-службе курорта. Там также прогнозируют рост турпотока на 10% в сезоне-2025/26. Компания «ФосАгро» которой принадлежит курорт, уже вложила в развитие горно-туристического кластера «Хибины» более 25 млрд руб. Там отмечают, что сезон на курорте один из самых продолжительных в России: начинается в ноябре и заканчивается в начале июня, стабильно обеспечивая более 200 дней полноценного катания.

Наталья Жирова