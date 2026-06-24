Зрители выбирают независимых

В Москве наблюдается бум независимых театров. За последние пять лет число частных площадок в городе выросло примерно в четыре раза. Теперь их 100, говорится на сайте Союза театральных деятелей. В таких местах актеры говорят простым языком, а спектакли длятся меньше часа, пишет журнал «Москвич Mag». Почему такой формат стал новым трендом?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Классический театр начинается с вешалки, а независимый — c попытки удержаться на лестнице, которая ведет в подвал. Обычно там расположена камерная сцена на 50-100 мест, иногда с подушками на полу вместо кресел и стульев. Ренессанс независимых трупп — яркая примета нового времени, считает основатель театра Пространство «Внутри» Олег Карлсон:

«У нас лучший репертуар, потому что у нас играют лучшие актеры, все московские звезды. В гостеатре мало что можно поставить и ждать очередь несколько лет. У нас, в принципе, приходят мастера, я им даю возможность поставить спектакль. В связи с ростом цен часть публики мы потеряли. А так наша публика — это средний класс, много сейчас молодежи, ну и обитали Патриарших прудов. Было мало, мы увеличили: потому что получается странная ситуация — билет стоит 9 тыс. руб., а его перекупы продают за 30 тыс. руб.».

Аудитория в таких театрах очень разная, поделился с “Ъ FM” актер Леонид Ярмольник. Он признался, что в последнее время предпочитает только независимые площадки из-за уникальности формата и даже публики. В такие места зрители приходят за новыми эмоциями, говорит основатель камерного театра «Среда 21» Татьяна Лукьянова:

«Я вообще не считаю, что к нам пошли вместо классических театров, потому что во всех основных театрах дорогие билеты, аншлаги. Кажется, что они просто появились и заняли свою нишу. В принципе, туда идут те же самые люди, которые ходят в "Театр наций", в МХТ и куда угодно, но они получают там другой контент и другое высказывание. Возможно, сейчас вообще наблюдается бум театров.

Независимые театры закрывают определенную зрительскую потребность, которую не всегда обеспечивают крупные государственные сцены».

В репертуаре независимых театров как классические пьесы по Антону Чехову, Ивану Бунину и Александру Вампилову в современной обработке, так и новые постановки молодых режиссеров, например, «Петушки» Саввы Савельева и «Это конец света» Таисии Вилковой. По данным портала Ticketland, средняя стоимость билета на спектакль независимого театра варьируется от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. При этом на звездные постановки цены могут быть в восемь-девять раз выше. Независимые площадки уже сформировали свой рынок билетов, отмечает театральный критик Глеб Ситковский:

«Они сейчас действительно набирают популярность. В последние несколько лет становятся модными, туда ходят, билеты практически невозможно купить. Государственные театры стали более неповоротливыми, им сложнее каким-то образом идти на эксперименты. А в частных театрах больше возможностей для маневра: они могут не бояться рисковать, приглашать молодых режиссеров.

Если посмотреть репертуар того же Пространства "Внутри" или "Среды 21", там много молодых режиссеров, которые только-только появляются, вчерашних студентов. Думаю, именно эта готовность рисковать и становится тем фактором, который определяет популярность небольших театров».

Значительная часть зрителей в независимых театрах — это школьники и студенты, замечает директор московской школы №109 Евгений Ямбург:

«Это актуальное, мощное, современное искусство, и в то же время это не пошлятина какая-то. Молодые люди не терпят фальши и мгновенно чувствуют, где искренность. Что сегодня вообще можно скрыть, когда есть интернет?»

По данным Минкульта, ежегодно из театральных вузов выпускаются примерно 1,5 тыс. актеров. Правда, на Всероссийской актерской бирже количество размещенных резюме в семь-восемь раз превышает число вакансий. По данным аналитиков рынка, вчерашние выпускники вузов, которые не нашли работу, чаще всего устраиваются именно в независимые театры.

Леонид Пастернак