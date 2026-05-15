Гамлет раскатал классику

В соцсетях разгорелись споры вокруг новой постановки «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли. Одни зрители хвалят спектакль за смелое прочтение классики Шекспира. Другие ругают за несоответствие оригиналу, слабую игру актеров и странные костюмы. По их мнению, постановка не оправдывает высокую стоимость билетов — у перекупщиков цены доходили до 200 тыс. руб.

О том, что Юра Борисов станет главным героем нового «Гамлета», стало известно еще летом 2025 года. Тогда зрители даже не догадывались, что в постановке Андрея Гончарова номинированный на «Оскар» актер будет кататься на роликах и играть в пинг-понг в костюме из фольги. А королева Гертруда в исполнении Анны Чиповской — поедать бананы, стоя на коленях у холодильника ЗИЛ.

В какой-то момент после истошного выкрика «рейв!» сцена и вовсе превращается в безумную техновечеринку.

Все это критики увидели еще на предпремьерном показе. Им представили только 40 минут спектакля. И в пересказе это действительно может показаться чем-то очень странным. Но в реальности — это смелое прочтение классики, рассказала “Ъ FM” Ирина Казанцева, которая побывала 14 мая на премьере:

«Мне спектакль очень понравился. Повторю визит осенью в обязательном порядке. Это не классическая постановка, и для меня остается загадкой, что в зале делали люди пенсионного возраста. Юра Борисов — актер нового поколения, сравнивать его игру с Высоцким или Смоктуновским — это бред бредовый. Аня Чиповская понравилась больше всех. Изначально шла на Юру Борисова, так как билеты стоили как на "Щелкунчика". В зале наполняемость была полная. Ругаются на техно-рейв, ролики. Я росла под эту музыку, поэтому танцевала сидя. Интересная задумка режиссера».

Ажиотажный спрос на «Гамлета» в МХТ имени Чехова появился еще задолго до премьеры. Первую партию билетов раскупили за 40 минут, а у касс выстраивались пятичасовые очереди. Хотя в день премьеры, судя по информации на сайте, еще оставалось девять свободных кресел. И это несмотря на высокую цену — на старте билеты стоили от 3 до 50 тыс. руб. А перекупщики просили за место в партере рекордные 200 тыс. руб., рассказывал ранее “Ъ FM”.

За эти деньги зрители могли увидеть жуткий мир на грани полного распада, противоречивых персонажей и семейную драму.

Любопытно, но не для всех, говорит театральный критик Глеб Ситковский:

«Здесь мало что осталось от Шекспира: мы увидели распадающийся мир на сцене, страну, которая тяжело больна. Здесь все виноватые в чем-то и все пытаются быть кем-то, кем не являются. Гамлет пытается быть Гамлетом — и у него ничего не получается. А у Клавдия никак не выходит быть королем. В то же время это еще и про распад семейный — я впервые за всю историю "Гамлета" увидел, когда на сцене появляется не только папа, но и дедушка с бабушкой. Совсем уже корни куда-то в родословную закопался режиссер. Вместе с тем он очень любопытный по своей интенции, по своим намерениям».

Всего запланировано шесть показов «Гамлета» с Юрием Борисовым в роли датского принца. Но это изначально маркетинговый проект, считает театральный критик и автор телеграм-канала «Проницательный зритель» Екатерина Гуркина:

«Мы видим это по подбору актеров, по подаче материала. Всем очевидно, кто знает русский драматический театр и хорошо знаком с произведениями Шекспира, что Юрий Борисов — это не Гамлет. Особенно это понимают те люди, которые помнят постановки с великими русскими актерами, для которых что-то значит экранизация с Иннокентием Смоктуновским в главной роли.

Речь идет о театральном хайпе».

Билеты на предыдущую громкую премьеру МХТ имени Чехова — спектакль «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе и Константином Хабенским в главных ролях — также были мгновенно выкуплены в официальных кассах. Перекупщики продавали места за 100 тыс. руб.

Владислав Викторов