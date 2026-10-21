Переговоры Путина и Уиткоффа. Главное
Что обсудили
Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине. По словам российского президента, в последнем разговоре Трамп подчеркивал необходимость завершения конфликта, чтобы прекратить человеческие потери.
Уиткофф назвал переговоры в Осло продуктивными и заявил о продвижении в урегулировании конфликта. По его словам, есть задел для достижения прекращения огня. Спецпосланник также сообщил, что привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию.
Уиткофф выразил надежду, что Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины для обсуждения технических вопросов.
Путин заявил, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта на Украине.
Владимир Путин заявил о готовности России поставлять удобрения на американский рынок в больших объемах.
Президент также отметил, что после решения по дизельному топливу цены на мировых рынках упали на 5-6%. Стив Уиткофф от имени Дональда Трампа поблагодарил Путина за решение по «дизельной сделке».
Итоги встречи
Россия освободила американца Стивена Хаббарда, осужденного по обвинению в наемничестве. Путин сообщил, что тотнаходится в аэропорту Пулково.
В октябре 2024 года 72-летнего Стивена Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по делу о наемничестве. По версии следствия, в феврале 2022 года он вступил в территориальную оборону Изюма Харьковской области и участвовал в боевых действиях на стороне Украины.
Что известно о переговорах
Главной темой встречи стал конфликт на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры планировали заранее. «Мероприятие плановое, оно согласовывалось несколько дней. Для нас, для тех, кто готовил это мероприятие, секрета никакого не было»,— сказал он.
К переговорам присоединился спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Еще один представитель американского президента, Джаред Кушнер, не приехал в Россию из-за болезни, уточнил Ушаков.
Помощник российского лидера также отметил, что недавние переговоры по урегулированию конфликта на Украине проходили без участия Владимира Зеленского. По словам Ушакова, у Москвы не было контактов с украинским президентом.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил американского дипломата в аэропорту Пулково, куда тот прилетел из Осло.
Накануне в Осло прошли переговоры Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским, а также лидерами Норвегии и Финляндии. По данным Axios, Кушнер передал Украине требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.