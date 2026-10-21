Переговоры Путина и Уиткоффа. Главное

Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине. По словам российского президента, в последнем разговоре Трамп подчеркивал необходимость завершения конфликта, чтобы прекратить человеческие потери.

Уиткофф назвал переговоры в Осло продуктивными и заявил о продвижении в урегулировании конфликта. По его словам, есть задел для достижения прекращения огня. Спецпосланник также сообщил, что привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию.

Уиткофф выразил надежду, что Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины для обсуждения технических вопросов.

Путин заявил, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта на Украине.

Владимир Путин заявил о готовности России поставлять удобрения на американский рынок в больших объемах.