Ушаков: встречу Путина, Си и Трампа должны проработать эксперты
Встреча лидеров России, США и Китая должна быть проработана экспертами, к тому же многое зависит от организации саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, если эта встреча состоится, то станет исторической.
«Все к этому готовы, но многое, если не все, зависит от китайских хозяев саммита, которые должны при положительном стечении обстоятельств вписать это мероприятие в программу саммита АТЭС. Чтобы, во-первых, все лидеры подтвердили готовность к такой встрече, она действительно была проработана экспертами. И еще, наверное, необходимо, чтобы все лидеры оказались в одном месте в одно и то же время»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.
Встреча лидеров КНР, России и США обсуждалась сегодня на переговорах Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Юрий Ушаков позднее заявил, что Китай уже готовится к подобной встрече и ее могут внести в программу саммита АТЭС, который пройдет 18-19 ноября.
Темой переговоров лидеров, по предложению Владимира Путина, может стать российско-украинский конфликт. Юрий Ушаков подчеркнул, что одной встречей кризис не разрешить, но все стороны заинтересованы в организации такого диалога.