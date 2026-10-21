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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Ушаков: встречу Путина, Си и Трампа должны проработать эксперты

Встреча лидеров России, США и Китая должна быть проработана экспертами, к тому же многое зависит от организации саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, если эта встреча состоится, то станет исторической.
«Все к этому готовы, но многое, если не все, зависит от китайских хозяев саммита, которые должны при положительном стечении обстоятельств вписать это мероприятие в программу саммита АТЭС. Чтобы, во-первых, все лидеры подтвердили готовность к такой встрече, она действительно была проработана экспертами. И еще, наверное, необходимо, чтобы все лидеры оказались в одном месте в одно и то же время»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Ушаков о близком окончании СВО, возобновлении переговоров и дизельной сделке с США

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Встреча лидеров КНР, России и США обсуждалась сегодня на переговорах Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Юрий Ушаков позднее заявил, что Китай уже готовится к подобной встрече и ее могут внести в программу саммита АТЭС, который пройдет 18-19 ноября.
Темой переговоров лидеров, по предложению Владимира Путина, может стать российско-украинский конфликт. Юрий Ушаков подчеркнул, что одной встречей кризис не разрешить, но все стороны заинтересованы в организации такого диалога.

Переговоры Путина и Уиткоффа

Лица переговоров — в фотогалерее «Ъ».

Переговоры Путина и Уиткоффа
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Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Саммит АТЭС
Китай

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент