Ушаков: встречу Путина, Си и Трампа должны проработать эксперты

«Все к этому готовы, но многое, если не все, зависит от китайских хозяев саммита, которые должны при положительном стечении обстоятельств вписать это мероприятие в программу саммита АТЭС. Чтобы, во-первых, все лидеры подтвердили готовность к такой встрече, она действительно была проработана экспертами. И еще, наверное, необходимо, чтобы все лидеры оказались в одном месте в одно и то же время»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.